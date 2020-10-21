ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ АБХАЗИИ А.Г.БЖАНИЯ

Нам пишут

Многоуважаемый Аслан Георгиевич!

Мы, пациенты Гудаутской центральной больницы с диагнозом «коронавирусная инфекция, пневмония», обращаемся к Вам с убедительной просьбой обратить особое внимание на повседневный непосильный труд обслуживающего персонала под руководством Х.Шамба.

Здесь огромную работу ведут сотрудники Минздрава РА, возглавляемого министром Т.Цахнакия.

В больнице остро ощущается нехватка в кадрах: это разных категорий технички, младший обслуживающий персонал.

Но это никак не отражается на работе тех, кто занят благородным делом лечения больных, на их отношении к своим пациентам: к ним сотрудники больницы относятся с особым вниманием и заботой. И это очень радует нас. Хотя надо сказать честно: многие из нас, пациентов, не отличаются кротостью характера. Все мы со своими капризами, которые усиливаются из-за серьезной болезни. Но эти люди в белых халатах с пониманием относятся к нам, за что им наше огромное спасибо, наша огромная благодарность!

Мы, конечно, поинтересовались оплатой их труда. И были очень удивлены ее размером: с учетом стажа работы зарплата составляет от 6 тыс. до 9 -10 тыс. руб. в месяц. Но даже эта мизерная зарплата часто задерживается.

Не будем объяснять, как тяжело жить на эту зарплату. Мы все это очень хорошо знаем и понимаем. А ведь у них дети – двое, трое, четверо, а зачастую и более детей. Их надо кормить, надо одевать, решать непростые вопросы, связанные с получением достойного образования, и еще оплачивать коммунальные услуги… А если к этому добавить и то, что некоторые живут в частном секторе, снимают квартиры, а многие приезжают на работу, как мы говорим, методом автостопа, вырисовывается не совсем простая картина… Вот и приходится вынужденно брать ипотеку и кредиты в банках...

Вот, например, одна из наших медсестер: Майорова Елена. Русская женщина, она замужем за Лейба Энриком – ветераном Отечественной войны народа Абхазии. Энрик – инвалид второй группы, за военные заслуги он награжден медалью «За отвагу». Живут они в селе Мгудзырхуа. Энрик получает 8 тыс. руб. – это пенсия по инвалидности. Оклад Елены составляет всего 6 тыс.руб.: зарплата низкая, потому что у Елены недостаточный медицинский стаж работы. А ведь Энрик и Елена воспитывают четырех детей-абхазов!

Также здесь трудятся медсестры и технички терапевтического отделения: это Барциц Сабина, Чкотуа Лика, Харазия Эсма, Инал-ипа Циала, Малия Фатима и другие. Пациенты с восхищением рассказывают об их благородном и самоотверженном труде. Часто им приходится задерживаться на работе, но при этом они не получают положенную в таких случаях надбавку к своей зарплате за сверхурочную работу. Как Вы знаете, это серьезное нарушение Законодательства РА.

Не можем обойти вниманием работу энергичного врача-онколога Кайтана Анрика. Не жалея своих сил, он один, без посторонней помощи поднимает кислородные баллоны весом до 70 кг, устанавливает, орудуя огромными ключами и т.д. А пациентов стало много, и всем им необходим кислород. Для многих это вопрос жизни и смерти. Работу Анрика можно назвать героической, достойной всяческого поощрения, и не только со стороны руководства больницы.

Обязательно хотим отметить подвижническую работу врача-невропатолога Эльвиры Царгуш, очень теплого, задушевного человека, неутомимого профессионала высокого класса. Свою работу она выполняет виртуозно, четко следуя клятве Гиппократа. И удивляемся мы порой: откуда же у нее столько сил и энергии?

В Гудаутской ЦРБ все пациенты по государственной программе обеспечиваются 3-разовым питанием, пища в спецконтейнерах очень качественная, калорийная.

И еще об одном важном моменте хотим сказать: больница безвозмездно обеспечивает лекарственными препаратами, хотим особо отметить – без исключения всех больных, независимо от тяжести коронавирусной пневмонии. И это очень здорово! И все это наши милые медсестры доводят до нашего больного организма.

Гудаутская ЦРБ – уникальное сооружение, реконструированное за счет российской финпомощи. Не ошибемся, если от имени абхазского народа выразим особую благодарность Российскому государству – нашему стратегическому партнеру.

Как мы говорили выше, больнице нужен хорошо обученный медперсонал, соответствующий современным требованиям. Это самая первейшая задача. Об этом справедливо говорил министр здравоохранения Абхазии Т.Цахнакия.

Высококвалифицированных абхазских врачей сегодня много не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Учитывая чрезвычайную и сложную ситуацию, может быть, стоит пригласить их в Абхазию. Но для этого надо их заинтересовать материально, не говоря уже об обеспечении жильем. Уверены, что это возможно, они обязательно откликнутся на нашу просьбу ради спасения генофонда абхазской нации.

Многоуважаемый Аслан Георгиевич!

Нам, пациентам Гудаутской ЦРБ, решение вышеперечисленных проблем видится в следующем.

Да и Вы сами хорошо знаете их, знаете не понаслышке, знаете в полной мере сложившуюся ситуацию в Гудаутской ЦРБ. Вы – человек, испытавший тяготы сложнейших болезней и преодолевший их.

Мы убедительно просим Вас повысить зарплату всему обслуживающему персоналу Гудаутской ЦРБ и привлеченным медикам в два раза. Именно так поступил Президент Российской Федерации В.В. Путин, по достоинству оценив труд и предназначение российских врачей.

Увеличение зарплаты в два раза в Гудаутской ЦРБ возможно. Для этой цели можно использовать потенциалы абхазской диаспоры Москвы и успешных олигархов, живущих в Абхазии, тех предпринимателей, которые сегодня скупают крупный курортный комплекс бывшего Госкино СССР – Дом творчества кинематографистов СССР в Пицунде с прилегающей территорией первой категории и часть Лидзавского цитрусового совхоза. Здесь во время Отечественной войны народа Абхазии размещались бойцы Пицундского батальона, а также около 500 добровольцев, представлявших братские северокавказские народы и Юг России. 12-этажное здание сегодня снесено, а что там будет, никому не известно? А арендаторы крупных курортно-оздоровительных комплексов на берегу первой полосы, выплачивающие низкую арендную плату, что сегодня недопустимо? Вот где можно черпать необходимый резерв средств для спасения жизней наших граждан.

Принятие Вами такого решения будет продиктовано чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Промедление может привести к весьма непоправимым последствиям. Нельзя допустить этого!

Мы, пациенты Гудаутской ЦРБ, просим Вас, многоуважаемый Аслан Георгиевич, уважить нашу просьбу и принять решение о повышении зарплаты сотрудникам Гудаутской ЦРБ.

С огромным уважением и надеждой.

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: политикаАвтор: Гарик Адзинба и еще 51 подписей