С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ – РАЗГОВОР О РАЗНОМ

На вопросы газеты «Республика Абхазия» отвечает министр обороны РА Владимир Иванович Ануа – Герой Абхазии, генерал-полковник, до недавнего прошлого занимавший должность главного военного инспектора и заместителя министра обороны Республики Абхазия

– Министерство обороны для Вас – не новое, а родное место. Но как себя ощущаете в роли министра? Какое взаимодействие с экс-министром Мирабом Кишмария?

– Вы правильно заметили. Для меня Министерство обороны – это родное место, с которым связано множество теплых, ярких и, к несчастью, печальных воспоминаний.

Передо мной как министром обороны Республики Абхазия стоит множество задач. На меня возлагается огромная ответственность как за Министерство обороны в целом, так и за подчиненный мне личный состав, но главная задача, как и раньше, осталась прежняя – это защита нашего с вами государства от внешних угроз, которых с каждым годом меньше не становится. С Мирабом Борисовичем нас связывают многие годы службы во благо Родины и долгая личная дружба. Его бесценный опыт в качестве руководителя оборонного ведомства, безусловно, только положительно влияет на повседневную деятельность Министерства обороны. Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия при принятии решения о назначении Мираба Кишмария главным военным советником министра обороны исходил в первую очередь из имеющегося у него опыта.

– Каково положение в армии сегодня, если говорить коротко?

– Вступив в должность министра обороны, первым делом я произвел всесторонний анализ положения дел в армии и сопоставил с политической обстановкой в мире, которую также особо тщательно проанализировал и обдумал. Могу сказать, что нашим Вооруженным силам необходима глубокая модернизация, поскольку на сегодняшний день мы не в состоянии противостоять тем вызовам, которые возникают или могут возникнуть в ближайшем будущем.

– А какими современными средствами обороны пополнилась Абхазская армия в последние год-два?

– По поводу современных образцов вооружения… Вы должны понимать, что оружие, особенно современное – очень дорогое. С учетом имеющихся проблем, снабжать наши Вооруженные силы достаточным количеством современного вооружения мы не в силах. Поэтому в последние годы Министерством обороны основной упор делался на улучшение существующей военной инфраструктуры и логистики.

– Как отмечается профессиональный праздник в Министерстве обороны и воинских частях? Как отмечался он ныне, 11октября?

– По сложившейся традиции мы всегда возлагаем венки в парке Боевой Славы в Сухуме. Затем уже в Министерстве обороны проводим торжественное собрание, где оглашаем Указ Президента и зачитываем Приказ министра обороны о присвоении очередных званий, о награждении отличившихся военнослужащих медалями и грамотами. И в этот день всегда – праздничный концерт, проводимый силами личного состава Министерства обороны и с приглашением звезд абхазской эстрады, и все завершается праздничным столом. Однако в этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашем государстве мной принято решение об отмене праздничного концерта и праздничного стола.

Нас с праздником поздравил Главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания.

– Ваш взгляд как военного на положение в мире, на события в Белоруссии, Нагорном Карабахе, в Киргизии. Не кажется ли Вам, что, «обкладывая» горячими точками Россию со всех сторон, Запад делает ей серьезный вызов, «растягивает» её в разные стороны, проверяет на прочность и стремится добраться до неё самой?

– С момента распада Советского Союза обстановка в бывших советских республиках заметно осложнилась. Обострились в них внутренние противоречия, а также внешние противоречия между бывшими братскими народами, объединёнными в недавнем прошлом единой страной и идеологией. В последние годы мы можем с вами наблюдать резкий рост напряженности как в бывших республиках СССР, так и в мире в целом. Действительно, все эти события отнюдь не случайны. Это выстроенная системная цепочка всестороннего давления на нашего стратегического союзника и партнера – Россию. Вы правильно заметили, что обострение напряженностей на границах Российской Федерации требует от нее быть в постоянной готовности к любому развитию событий. Я полностью уверен в том, что Российская Федерация способна отвечать на эти возникающие вызовы. События в Белоруссии и в Нагорном Карабахе разные по своей сути, но их общая цель остается прежней – это очередная проверка способности России реагировать на эти вызовы. В Белоруссии, на мой взгляд, руководство республики вполне справляется с политической ситуацией. Что касается обострения конфликта в Нагорном Карабахе, то это событие вызывает у нас – с нашей точки зрения военных – серьезный интерес и опасения ввиду большого количества так или иначе вовлеченных в конфликт региональных государств, а также поступающей информации об участии в боевых действиях на стороне Азербайджана наемников, зачастую боевиков террористических организаций. Последствия этого обострения могут быть крайне опасными для нас, и в этой связи наша задача как оборонного ведомства – следить за происходящими там событиями, оценивать их и принимать соответствующие решения по усилению обороноспособности Республики Абхазия.

– Какие могла бы Грузия предпринять шаги, учитывая ситуацию в Армении и Азербайджане, в отношении Абхазии, с подачи того же Запада, если бы она не боялась воинских формирований Российской Федерации, дислоцирующихся в Абхазии?

– Недооценка Грузией возможных рисков, связанных с присутствием российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии, нарастание в этой стране реваншистских настроений могут привести к очень печальным для неё последствиям.

Вопросы задавала Заира ЦВИЖБА

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА