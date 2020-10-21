ЗВЕЗДА ТАРАСА

Память

И снова о звездах... Своей близостью и недосягаемостью напоминающих Тараса, до которого никак не дозвониться и не поздравить с семидесятилетием. А тут выясняется, что уже пять с лишним лет ходим под звездой Тараса и знать не знаем об этом. Оказывается, 29 июля 2005 года произошло вселенского значения событие, когда через миллиарды лет безымянного сияния одна из звезд обрела имя свое! В Свидетельстве о присвоении имени Звезде говорится: «Пусть знают все, что настоящая Звезда значится в каталоге звезд под номером 014685 в созвездии Большой Медведицы и названа в честь ТАРАСА ШАМБА».

Если не влачить существование по принципу «год прожит – и, слава Богу!», с так называемого зрелого возраста поздравления с днем рождения никак не должны быть связаны с количеством прожитых лет. Поистине, дольше века длится добрыми делами освященный день, и обычного дня короче бесплодным полем пройденный век. Жизнь Тараса Шамба не разделить на годы, не составить отчета о «проделанной» им работе, не измерить длину пройденного им пути. Когда человек жив жизнью родного народа, не может позволить себе никакой паузы для «подведения итогов». Это тот счастливый случай, когда результатом проживаемой жизни может быть лишь только сама жизнь в действии и развитии. И поздравить нужно Тараса Мироновича не с какой-то конкретной юбилейной датой, а с самой жизнью, во всей ее полноте смысла и неповторимости.

Так ли необходимо быть пророком в Отечестве своем, когда сияние звезды твоего имени есть свидетельство бесконечности земного пути?

Журнал «Абаза» №1(10), 2008 г.

Р.S. И когда через пятнадцать лет пришла трагическая весть об уходе Тараса Мироновича, всплыли в памяти давно забытые строки:

«Нет человека. Был и нет. Так растворяется в небе птица. Так исчезает паруса свет там – за последней границей. Нет человека. Не видно. Нет для тех, кто лишь видел его движение, а для тех, кто любил, – продолжается свет. Так же имеет свое продолженье птицы полет в синеве и скольжение паруса за горизонтом…»

Это все о нем, о дорогом человеке.

Геннадий АЛАМИА

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Геннадий АЛАМИА