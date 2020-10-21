СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии с глубочайшим прискорбием извещает о большой невосполнимой утрате – уходе из жизни выдающегося абхазского патриота, известного политика, крупного ученого право- и государствоведа, Президента всех абхазов мира, главного организатора и бессменного руководителя «ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА АБХАЗО-АБАЗИНСКОГО АБАЗА НАРОДА», проректора РГТЭУ, мецената-бессребреника, всеобщего любимца московской, северокавказской, всероссийской научной юридической общественности и политических кругов, жизнелюбивого и на редкость мудрого Человека – ТАРАСА МИРОНОВИЧА ШАМБА и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Народная партия Абхазии

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Народная партия Абхазии