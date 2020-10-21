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21.10.2020
Номер: 101
Выпуск: 3979
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ
По инициативе секретаря Общественной палаты РА Гули Кичба создана экспертная комиссия по реформе энергетической системы Абхазии. В ее работе примут участие члены Общественной палаты РА, эксперты энергетической отрасли, а также сотрудники РУП «Черноморэнерго». По словам Кичба, основным направлением работы станет разработка «Концепции реформы энергетической системы Республики Абхазия», которая будет передана в Парламент Абхазии.
Номер: 101
Выпуск: 3979
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс