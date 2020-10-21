РОССИЯ – АБХАЗИЯ. ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и начальник многопрофильного госпиталя ЮВО майор медицинской службы Абдул Магомедов рассказали о том, как будет строиться работа мобильного медицинского подразделения.

«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя готовится к приему больных с коронавирусной инфекцией. Для этого госпиталь оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. Личный состав обучен. Военнослужащие госпиталя принимали участие в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан», – сказал Абдул Магомедов. Он отметил, что госпиталь рассчитан на 100 коек: «Будем госпитализировать тех, кто нуждается в стационарном лечении, а также осуществлять консультации. У нас 50 коек инфекционного отделения, 50 терапевтического, «красная зона» также определена. ПЦР-тесты имеются. Есть все для оказания специализированной медицинской помощи».

Пациенты будут размещены в номерах пансионата «Айтар», специально подготовленных для лечения стационарных больных.

Начальник госпиталя сообщил, что на базе нет компьютерного томографа, но будет организован цифровой рентген-кабинет. Он также сообщил, что в госпитале задействовано 99 человек медперсонала. При необходимости можно будет подготовить еще 50 койко-мест для больных с COVID-19.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал, что между Минздравом и госпиталем уже налажено тесное взаимодействие. «В ближайшее время будет создана рабочая группа по взаимодействию с нашими коллегами. Это необходимо, чтобы четко проработать маршрутизацию пациентов, для проведения лабораторных исследований и ПЦР-диагностики. В госпитале будет 12 реанимационных коек, а также 25 коек с подачей кислорода пациентам. Все необходимое для этого есть в госпитале», – сказал он.

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс