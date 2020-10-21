ОБЕЗОПАСИТЬ ОТ ВИРУСА

Здравоохранение

Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Колонна из 11 машин специальной техники совершила многокилометровый марш из Республики Крым на военную базу Минобороны РФ в городе Гудауте. Военнослужащие в кратчайшие сроки развернули автопарк и пункт специальной обработки техники. Первая обработка социальных объектов планируется на 21 октября»,– сообщил командир сводной роты РХБЗ Сергей Серов.

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс