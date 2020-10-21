В СОЮЗЕ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ

Председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг поздравил известного фоторепортера Сергея Лидова с 75-летним юбилеем, пожелал ему новых творческих успехов и вручил членский билет Союза журналистов Абхазии.

Сергей Лидов советский и российский профессиональный фотограф. Занимается фотографией более 50 лет, лауреат многих премий и наград, самый титулованный фотограф России. Является автором 9 альбомов и участником более 200 выставок в России и за рубежом.

В 2000 году Сергей Лидов издал календарь с авторскими фотографиями Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба. Он создал серию фоторепортажей о миротворческой миссии РФ в зоне абхазо-грузинского конфликта. С. Лидов также автор многих проектов, профессионально занимается созданием фотохроники республики, рассказывающей как об официальных визитах руководителей России и Абхазии, так и о жизни простых граждан независимой Апсны.

Номер: 101Выпуск: 3979Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Абхазии