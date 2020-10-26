«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРЕДЛАГАЕТ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

22 октября в РУП «Черноморэнерго» состоялось заседание совета директоров, в котором участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Участники совещания обсудили ход выполнения мероприятий по обеспечению электроэнергией потребителей в осенне-весенний период и на время ремонтно-восстановительных работ в деривационном тоннеле ИнгурГЭС, то, как выполняется постановления Кабинета Министров «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют», а также вопросы реализации мероприятий Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

«Как известно, в Москве достигнута договоренность о поставке электроэнергии в республику на время ремонтных работ на ИнгурГЭС. Предстоит прием очень больших объемов мощностей, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Линии, по которым пойдет переток, пока не готовы к таким нагрузкам. В связи с этим в «Черноморэнерго» проводится колоссальная подготовительная работа», - сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

Главный инженер «Черноморэнерго» Тимур Кация указал на серьезную проблему, связанную с резкими перегрузками трансформаторов в связи с подключением майнингового оборудования.

«Уже сегодня в Дранде из-за перегрузки отключился трансформатор. Такое же случилось и в селе Мыку. Сработала автоматика и трансформаторы просто отключились, а возможны разные сценарии, в том числе и взрывы. И это, пока мы еще далеки от пика естественных нагрузок, связанных с похолоданием. Ещё пара недель, опустится температура и подобные случаи участятся. И даже замена трансформаторов не сможет снять вопрос перегрузки, так как сечение провода и пропускная способность линии не изменятся», - сказал Кация.

«Вне зависимости от того, это человек, занимающийся коммерческой деятельностью, объект жизнеобеспечения или население, все должны понимать, что существуют допустимые мощности. Мы должны применять самые жесткие меры для создания условий по экономии электроэнергии, иначе население просто останется без света, что недопустимо», - заявил гендиректор «Черноморэнерго» М. Логуа.

Заместитель гендиректора – технический директор РУП «Черноморэнерго» Рамин Зингишвили, возглавляющий комиссию по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям, сообщил о том, что комиссия уже провела рейды в Галском, Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Гагрском районах.

«Отключить кого-то от линии электропередачи не так то просто, иногда доходит до конфликтов», - заметил он.

Заместитель гендиректора – директор филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Даур Делба также входит в состав комиссии по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям. Он отчитался о проделанной работе:

«Мы выезжаем на места. Встречаемся с майнерами, в том числе и потенциальными. Задача отдела сбыта – собрать деньги за использованную электроэнергию. По итогам всех наших выездов составляются акты, выписываются счета. Только в августе с ферм по майнингу криптовалют было получено примерно 2 млн рублей, а в сентябре уже больше 8 млн. Количество известных нам майнеров увеличилось за этот период практически в два раза», - сказал Делба.

Благодаря работе, проведенной «Черноморэнерго», установлено 130 потребителей электроэнергии в целях осуществления коммерческих вычислений с разбивкой по районам.

Вице-премьер, министр экономики попросила продолжить эту работу.

«Мы должны понимать, какие у нас возможности в каждом отдельном случае, и только исходя из этого предоставлять гражданам технические условия на подключение электросети, иначе мы оставим своих граждан без света», - сказала она.

Со своей стороны «Черноморэнерго» направило в Минэкономики предложения по ужесточению мер административного воздействия на нарушителей и многократному увеличению штрафных санкций за несанкционированное подключение к электросетям. Первый заместитель гендиректора «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил о ходе реализации мероприятий Инвестпрограммы.

«Работа по поставкам оборудования идет, строительные работы по подстанциям также осуществляются. По всем объектам мы собираемся уложиться до конца года», - пообещал он.

Номер: 102Выпуск: 3980Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс