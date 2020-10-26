«ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ ВОКРУГ ПАНДЕМИИ

Политическая партия «Единая Абхазия» призывает всё общество, различные политические силы сплотиться, как во время Отечественной войны народа Абхазии, прекратить политические спекуляции вокруг пандемии и совместными усилиями справляться с её серьезными негативными последствиями.

«Президент, Кабинет Министров, другие органы государственной власти Республики Абхазия принимают все меры для борьбы с пандемией.

В этот час мы обращаемся к гражданам страны проявить ответственность и благоразумие. И речь не только о соблюдении ограничительных мер Необходимо прекратить политические спекуляции на тему пандемии, наложить мораторий на политические акции.

В этот тяжелый час все общество, представители всего политического спектра, как и во время Отечественной войны народа Абхазии, должны сплотиться и помочь нашим героическим врачам преодолеть беду.

Речь идет не только о жизни наших граждан, но и о судьбе нашего генофонда», - отмечается в заявлении политсовета партии «Единая Абхазия».

Номер: 102Выпуск: 3980Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс