АБХАЗИЯ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ МЕДИКОВ – СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия обратился к коллегам-медикам - соотечественникам, проживающих за пределами Абхазии, помочь врачам, работающим в больницах республики.

«Несмотря на оказываемую Россией помощь и приезд российских медицинских бригад, Абхазия продолжает испытывать острый дефицит в медицинском персонале. Медицинским учреждениям Абхазии, в первую очередь Гудаутской ЦРБ, перепрофилированной под ковид-госпиталь, и другим больницам, в которых недавно были организованы специализированные ковид-отделения, дополнительно требуются врачи и средний медперсонал», - отмечается в обращении.

Обращение министра здравоохранения РА Тамаза Цахнакия

Дорогие друзья! Дорогие коллеги!

Сегодня в Абхазии наблюдается серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. В борьбе с новым вирусным заболеванием максимально задействованы все имеющиеся ресурсы страны. Руководство делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать его распространению, однако число заболевших продолжает увеличиваться и после введения ограничительных мер.

Несмотря на оказываемую Россией помощь и приезд российских медицинских бригад, Абхазия продолжает испытывать острый дефицит в медицинском персонале. Медицинским учреждениям Абхазии, в первую очередь Гудаутской ЦРБ, перепрофилированной под ковид-госпиталь, и другим больницам, в которых недавно были организованы специализированные ковид-отделения, дополнительно требуются врачи и средний медперсонал.

В связи с этим, призываю коллег-медиков, наших соотечественников, проживающих за пределами Абхазии, помочь нашим врачам, работающим в больницах Абхазии.

В первую очередь нам нужны реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, эпидемиологи. Мы нуждаемся и в других специалистах-медиках, имеющих опыт работы с COVID-19.

Как мы все понимаем, успех лечения зависит не только от наличия необходимых препаратов и оборудования. Количество больных растет с каждым днем, а количество врачей, медсестер по отношению к больным сокращается.

Министерство здравоохранения Республики Абхазии готово официально обратиться к руководству Ваших медицинских учреждений с просьбой командировать Вас в Абхазию для оказания помощи в борьбе с короновирусной инфекцией.

Для организации оперативного обмена информацией просим Вас направить заявку в свободной форме в адрес Минздрава РА по электронной почте mz_apsny@mail.ru для дальнейшей подготовки официальных обращений в Ваши медицинские учреждения.

Мы рассчитываем на Вашу помощь в это сложное для народа Абхазии время и заранее благодарны за оперативный отклик. Министр здравоохранения Цахнакия Т.М.

Номер: 102Выпуск: 3980Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс