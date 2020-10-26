ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ЮВО ШЕСТОЙ ДЕНЬ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.В МОБИЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ, РАЗВЕРНУТОМ В СУХУМЕ

Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме шестые сутки подряд продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в пансионате «Айтар» в Сухуме.

По данным на 25 октября, в госпитале находится 42 больных с подтверждённым диагнозом COVID-19, 39 - средней степени тяжести, 3 - тяжёлой степени тяжести.

В первый день работы госпиталя 20 октября поступило 4 чел., все средней степени тяжести, 21 октября - 6 человек, 22 октября - 11 человек, 23, 24 и 25 октября – по 7 человек ежедневно.

Больные получают лечение в полном объёме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Также российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение трех дней было обработано более 280 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов, анализ делается в течении сорока минут.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Номер: 102Выпуск: 3980Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс