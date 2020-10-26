ПРЕЗИДЕНТ РА АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН ПРОЯВИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОБЛЮДАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ВВЕДЕННЫЕ В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В АБХАЗИИ

Президент РА Аслан Бжания выступил с телевизионным обращением к народу. Глава государства призвал граждан проявить ответственность и соблюдать ограничительные меры, введенные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Абхазии.

«…Никакие ограничения, введенные государством, не изменят кардинальным образом ситуацию, если каждый из нас не проявит высокую степень самосознания, ответственность перед собой и обществом. Призываю вас, уважаемые граждане, без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски и соблюдать все рекомендации специалистов», - отмечается в обращении.

***

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСЛАНА БЖАНИЯ К ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Уважаемые граждане!

Наша страна, как и весь мир, переживает трудные времена.

Тенденция к увеличению числа зараженных КОВИД-19, охватившая практически все континенты, не обошла стороной и Абхазию. На сегодняшний день в республике число подтвержденных случаев заболевания превысило три тысячи человек, и это серьезный повод для беспокойства. При этом, следует отметить, что растет и число вылечившихся. В настоящий момент их более полутора тысяч.

Это стало возможным благодаря действиям медицинских работников, которые проявляют пример преданности своей профессии, а в некоторых случая мужества.

В результате переговоров с руководством Российской Федерации была достигнута договоренность о направлении в Абхазию мобильного многофункционального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации.

Госпиталь развернут на территории сухумского пансионата «Аитар» и уже принимает пациентов. Полевое медицинское подразделение оборудовано всем необходимым для стационарного лечения 150 больных. Работу полевого госпиталя будут обеспечивать более 100 высокопрофессиональных военных медиков.

От имени народа Абхазии выражаю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу за оказанную помощь в этом важнейшем для нас деле.

На основании решения координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, я подписал Распоряжение о введении в стране ряда ограничительных мер.

Несомненно, изменить привычный образ жизни, испытывать ограничения довольно непросто для каждого из вас. Но, к сожалению, в настоящее время это единственный выход, и я прошу отнестись к этому с пониманием.

Все предпринимаемые меры нацелены исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан как высшей ценности для государства.

Согласно распоряжению, некоторые категории граждан освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.

В то же время, никакие ограничения, введенные государством, не изменят кардинальным образом ситуацию, если каждый из нас не проявит высокую степень самосознания, ответственность перед собой и обществом. Призываю вас, уважаемые граждане, без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски и соблюдать все рекомендации специалистов.

Мы, безусловно, пройдем этот сложный этап, наладится привычная жизнь, возобновятся свадебные торжества.

Но сложившаяся сейчас обстановка требует от нас проявления самоограничений, отказа от мероприятий с участием большого количества людей.

Защита населения от коронавирусной инфекции является задачей номер один для руководства страны. Абсолютно уверен в том, что святая обязанность по защите жизни и здоровья граждан не может быть предметом пиара и зарабатывания политических дивидендов.

Очевидно, что в полной мере и немедленно решить все проблемы отечественной медицины невозможно. Однако, руководство страны в приоритетном порядке, постепенно, шаг за шагом решает вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, изыскивая для этого возможности.

На борьбу с пандемией с марта по настоящее время, общими усилиями властей, бизнес-сообщества, нашей диаспоры в Москве и Турции, международных организации потрачено более четверти миллиарда рублей.

Государством изысканы необходимые средства для расширения штатного расписания вирусологической лаборатории. Уже набраны новые сотрудники, которые прошли обучение и приступили к активной работе.

Завершаются работы по обеспечению централизованной подачи кислорода в реанимационные палаты ковид-госпиталя. Будут дополнительно приобретены три портативных рентген–аппарата, реанимобили, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для ПЦР- лабораторий.

Проводится оснащение палат в районных больницах: в Галской ЦРБ - на 10 коек, в Очамчырской больнице - на 20 коек. В Гагрской районной больнице завершается оборудование специальных палат для приема 70 пациентов. В Сухуме на базе инфекционной больницы созданы условия для стационарного лечения 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Завершается оборудование палат в Сухумской городской клинической больнице.

Согласно договоренностям между министерствами здравоохранения Абхазии и России в нашу республику регулярно направляются бригады медицинских работников. 30 высококвалифицированных врачей из Москвы, Республики Башкортостан, Нижегородской и Калининградской областей сменяя друг друга оказывают помощь абхазским коллегам в Гудаутском ковид-госпитале. Выполняется достигнутое соглашение о вывозе при необходимости на лечение в Россию тяжелобольных инфицированных.

Уважаемые соотечественники! Только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье родных и близких. Исключительно соблюдая рекомендации специалистов мы сможем остановить распространение инфекции. Прошу вас проявить высокую ответственность. От этого во многом зависит будущее нашего народа. Берегите себя и окружающих. Спасибо за ваше понимание!

Номер: 102Выпуск: 3980Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс