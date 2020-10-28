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Коронавирус не будет длиться вечно. Предпринимаемые меры руководством страны в республике ставят барьеры для ослабления и искоренения этой болезни. Также ваши личные серьезные намерения и правильные действия для сохранения здоровья заставят COVID-19 ослабить свои позиции в нашей жизни.

В период введения ограничительных мер и в силу сложившихся обстоятельствах газета «Республика Абхазия» будет выходить в онлайн-режиме в понедельник и в пятницу, а в среду – печататься типографским способом.

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Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.