СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ушел из жизни заслуженный тренер Республики Абхазия по легкой атлетике, мастер спорта СССР, заслуженный учитель Абхазской АССР, рекордсмен Абхазии Авидзба Владислав Мустафович.

Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту выражает глубокие соболезнования родным и близким Владислава Мустафовича.

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту