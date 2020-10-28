Главная
28.10.2020
Номер: 103
Выпуск: 3981
Рубрика: общество
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ушел из жизни заслуженный тренер Республики Абхазия по легкой атлетике, мастер спорта СССР, заслуженный учитель Абхазской АССР, рекордсмен Абхазии Авидзба Владислав Мустафович.
Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту выражает глубокие соболезнования родным и близким Владислава Мустафовича.
Номер: 103
Выпуск: 3981
Рубрика: общество
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту