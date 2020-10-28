АБХАЗИЯ – КРЫМ!

В парке Надежды Курченко, возле мемориального камня погибшим летчикам в годы Великой Отечественной войны, представителями Черноморского Казачьего Войска Абхазии, Русской Общины Абхазии и Фонда «Отечество» были посажены хвойные вечнозеленые растения и яблоня, привезенные из Крыма Председателем Совета общественного движения «Гражданский штаб в поддержку Президента В.В.Путина» Александром Синявским. В свою очередь, в Крым из Абхазии для высадки на аллее «Русского леса» на горе Гасфорта были переданы саженцы пицундских сосен.

Мы выражаем огромную благодарность министру культуры РА Гудисе Эдуардовичу Агрба, мэру г.Сухума Беслану Федоровичу Эшба за поддержку акции «Абхазия – Крым», а также благодарим инициаторов акции, мотоклуб «Ночные волки» и его лидера – Залдостанова Александра Сергеевича.

Александр Синявский вручил Войсковому Атаману Вадиму Николаевичу Мироненко номерную медаль «Ветераны спецслужб России – защитникам Крыма и Севастополя» за участие в 2014 году в событиях по возвращению Крыма и города Севастополя в состав Российской Федерации.

Также участники акции договорились о совместном сотрудничестве и реализации патриотических проектов.

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии