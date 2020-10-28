РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОВОДУ…

В связи с появившимися публикациями на сайте Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии (КСОРС), в которых незаконно используется наименование Общественного объединения «Русская община Абхазии», заявляем следующее:

29.09.2017г. создано юридическое лицо с полным фирменным наименованием Общественное объединение «Русское общество Абхазии», а также с сокращенным фирменным наименованием ОО «Русское общество Абхазии», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица № 117РА000589 от 29.09.2017 г.

На основании решения общего собрания членов ОО «Русское общество Абхазии» протокол №5 от 15.03.2020г. принято решение об изменении полного фирменного наименования на Общественное объединение «Русская община Абхазии», а также изменении сокращенного фирменного наименования на ОО «Русская община Абхазии», соответствующие изменения внесены в учредительные документы объединения и прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Абхазия (Свидетельство от 23.03.2020г.).

Согласно типовых правил деятельности страновых координационных советов объединений российских соотечественников, рекомендованных Всемирным координационным советом российских соотечественников, проживающих за рубежом, а также утвержденных 05.09.2020г. на страновой конференции типовых правил КСОРС в качестве уставного положения Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии (КСОРС), действующего в республике без образования юридического лица и согласно утвержденной Резолюции Страновой Конференции делегатами конференции – организациями русских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия, которые обязались уважать и строго соблюдать Конституцию, законы и другие нормативно-правовые акты Республики Абхазия, по факту, спустя месяц, начали в своем наименовании КСОРС незаконно использовать название Общественного объединения «Русская община Абхазии».

В целях разъяснения данной правовой ситуации доводим до граждан Абхазии и российских соотечественников, а также до сведения Руководства Абхазии, Посольства РФ в Абхазии, Представительства Россотрудничества в РА, Департамента по делам соотечественников МИД РФ, Комитета по делам соотечественников Госдумы РФ, Всемирного координационного совета, Общественной палаты РА, СМИ РА и РФ информацию о том, что в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия руководитель КСОРС Абхазии Юрченко Олег Николаевич, возглавляющий Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Республики Абхазия, без юридического лица, незаконно использует в названии КСОРС в своем наименовании словосочетания «Русская община Абхазии» и своими незаконными и мошенническими действиями пытается воспользоваться или присвоить себе наше название и нашу репутацию, которая своими реальными делами доказала свою состоятельность в решении социальных проблем граждан Абхазии и нуждающихся соотечественников.

Также считаем, что Юрченко Олег Николаевич грубо нарушает законодательство Республики Абхазия и незаконно использует публично заявленное правопреемство Координационного союза организаций русских Соотечественников (КСОРС) от Союза русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия.

Мы требуем от председателя КСОРС Юрченко Олега Николаевича немедленно привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Республики Абхазия.

Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»