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Прошла встреча между руководителем Армянской Общины Республики Абхазия Галустом Парнаковичем Трапизоняном, членом Общественной Палаты РА Валерием Францовичем Майромяном и войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии Вадимом Николаевичем Мироненко.

Обсуждались вопросы взаимодействия и взаимоотношений между Армянской Общиной Республики Абхазия, Черноморским казачьим войском Абхазии, а также Русской Общиной Абхазии.

На совете Русской Общины Абхазии (председатель Роман Сергеевич Рязанцев), Черноморского казачьего войска Абхазии (Войсковой Атаман, член Общественной палаты РА Вадим Николаевич Мироненко), «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» (Владимир Иванович Шелест) и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ДНР, ЛНР и России «Отечество» (Надежда Борисовна Горяинова), где было принято решение всецело поддержать Армянскую Общину РА и также поддержать дружественную нам Республику Арцах (Нагорный Карабах).

Сегодня дружественное нам государство Республика Арцах (Нагорный Карабах) находится в состоянии войны с Азербайджаном, и мы не можем пройти мимо, так как нам всем знакома война. В то время, когда русскому миру было плохо, в 2014 году нашими организациями было объявлено о поддержке Крыма и Донбасса. Армянская Община Абхазии во многих гуманитарных проектах стоит с нами рядом плечом к плечу, и мы благодарны за её активную помощь Русскому Миру. Армянская община поддержала нас и когда горел Донбасс, и когда к нам в Абхазию пришла пандемия коронавируса, когда мы призывали российских соотечественников помочь социально незащищенным слоям населения.

Мы, четыре организации – «Черноморское Казачье Войско Абхазии, Русская Община Абхазии», Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» с Фондом развития взаимоотношений между Абхазией, ДНР, ЛНР и России «Отечество» готовы встать плечом к плечу с народом Нагорного Карабаха.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии