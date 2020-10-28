САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ

Право народа

Семена сегодняшнего военного конфликта были посеяны век тому назад, когда росчерком пера Нагорный Карабах (Арцах) был отдан под юрисдикцию Азербайджана. В это время, как и тысячелетия до этого, там жили армяне (94,4%). Немые свидетели тому – храмы и монастыри по всему Арцаху, построенные там аж с IV века! В составе Азербайджана армянское население Арцаха целенаправленно подвергалось разного рода давлениям, гонениям и вытеснениям. Была война 1991-1994 гг. Армянская сторона одержала безоговорочную победу, и 5-го мая 1994 г. в Бишкеке был подписан трехсторонний Протокол между Арцахом, Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. Официально он действует по сей день…

Математика и логика

Эксперты «Global Firepower 2020» в списке армий 138 государств армию Азербайджана поставили на 64 горизонталь, а армию Армении – на 111. Это понятно. Они посчитали чего у кого сколько и сделали абсолютно правильные математические и логические выводы.

Но ведь математика не сработала!

У агрессора, напавшего на мирно спящую страну, были гитлеровские амбиции: провести «блиц-криг» и за пару дней завоевать если не весь Арцах, то значимую ее часть. Но идет 23-й день войны, а они так и бомбят издалека мирные города, школы и церкви. А что еще делать, когда ничего не получается?

Эту войну развязал не Азербайджан, а правящая семья Алиевых и президент Турции Эрдоган с имперскими амбициями. О последнем чуть позже.

Алиев же по уши находится в экскрементах. То, что у него руки по локоть в крови, ясно всем. Причем, не только в армянской. Сколько уже полегло? Очень много. Я пока говорю о нападающей стороне. Каждый наш павший воин уносит с собой минимум 5, если не 10 вражеских солдат. И это не бахвальство, а факт. Мы с великим счастьем оживили бы хоть 1000 вражеских солдат, если смогли бы вернуть хоть одного нашего.

Алиеву наплевать на всех: и на своих, и на чужих. Дважды за последние 6 дней были достигнуты договоренности по гуманитарному прекращению огня: для обмена военнопленными и трупами. Оба раза через 5 минут он давал приказ к нападению…

Почему? Во-первых, ему не нужны трупы. Если пойдет поток гробов – а это будет нескончаемый поток – что он ответит азербайджанским матерям? Да его распнут на ближайшем дереве! Лучше оставить их гнить…

Во-вторых, он боится перемирия, как огня, так как армянская сторона тоже вздохнет. А ему надо во что бы то ни стало добиться хоть какого-нибудь успеха. Он пошел ва-банк и остановиться уже не может. Да и Эрдоган не разрешит. Ему-то тем более наплевать на всех. Вообще, создается впечатление, что Алиев во многих аспектах не владеет реальной информацией. Ни для кого не секрет, что балом правят турецкие офицеры, так что может истеричный Ильхам действительно иногда верит в то, чем скармливает свой легковерный народ.

Одним словом, военные эксперты экстра-класса, наблюдая за происходящим, наверное, с унылым видом жуют и проглатывают свои дипломы!

Так где же они (кстати, Алиев с Эрдоганом тоже) ошиблись?

Гены и Мотивация

Есть два важных фактора, которые очень трудно высчитать калькулятором или на компьютере:

1. За свою 100-летную историю они торговали на чужих рынках. Мы больше пяти тысяч лет успешно защищаем свою Родину!

За всю нашу историю мы воевали. Воевали против разных диких орд, против римлян, персов, арабов, татаро-монголов, турок… Однако мы есть. И всегда будем, потому что мы никогда не несли зло, разруху и смерть. Мы всегда воевали и строили. Строили и созидали.

Во время Великой Отечественной войны 103 армянских воина получили звание Героя Советского Союза, 70 тысяч были награждены орденами и медалями (у моего отца было больше двадцати). В составе советского командования было 60 генералов и 4 маршала Советского Союза армянского происхождения (двое из них из одного села Арцаха)!

2. Они несут смерть, чтобы захватить чужие земли. Мы защищаем свои исторические земли, чтобы жить дальше.

За что воюет агрессор? Тут есть несколько ответов. Наемники-террористы воюют за деньги; Алиев воюет, так как у него есть внутриполитические проблемы (тем более через год президентские выборы), и лучший метод набрать рейтинг – это победа на фронте; Эрдоган воюет, чтобы изменить расположение сил в регионе и стать более значимой фигурой.

На самом деле у Эрдогана есть имперские амбиции. Он никогда не примет принцип самоопределения любого народа на земле. Кстати, именно на этом он и сыграл, недавно «побратавшись» с украинским президентом. Просто обещал вернуть ему Крым. А этот лицедей без мозгов, который до президентства пародировал того же Эрдогана, завизжал от счастья и согласился продавать ему оружие. Он не в состоянии понять, что если даже от Эрдогана что-то зависит в ситуации с Крымом, то он сразу же провозгласит Крымское татарское ханство.

Может, турецкий царек так же обещал Грузии подарить Абхазию и Осетию? Лгать не буду, не знаю. Однако факт, что Грузия запретила ввоз российского оружия в Армению через свою территорию и наземным, и воздушным путями.

Но Арцах и Армения воюют по совершенно другим мотивациям. Нет у нас никаких амбиций, нет у нас желания или планов захватить какие-либо территории у соседей. У нас есть единственное желание: жить, строить и созидать! То, что мы делали на протяжении всей нашей многовековой истории. Просто торгово-террористическо-имперские орды не понимают, что за это Богом данное право мы ляжем до последнего, но не сдадимся и не уступим. А как победить такой народ? Да никак! Его можно истребить, но не победить. И такая попытка уже была в 1915 году в Османской Империи, когда был геноцид армян по единственному признаку – ты армянин! Было убито, зарезано, замучено до смерти 1,5 миллиона… Детей, женщин, стариков… За прошедшие 105 лет орда не изменилась. Но изменились мы!

Во время войны в Армию самообороны Арцаха записалось больше добровольцев женщин, чем в Азербайджане – мужчин…

Как же победить такой народ? Повторюсь – никак!

Эпилог

По факту на 150-тысячный мирный Арцах напал 10-миллионный Азербайджан. За Арцахом стоит трехмиллионная Армения, за Азербайджаном – 80-миллионная Турция, наемники-террористы из Сирии, Ливана, Пакистана, плюс турецкое, израильское, а теперь еще и украинское оружие. А вот парадокс: все равно не получается…

И никогда не получится, потому что через день после бомбардировки церкви, всемирно известный армянский виолончелист приезжает из Австрии, чтобы на обломках играть божественную музыку в той же церкви. Потому что сын нашего Главнокомандующего находится на фронте в качестве простого солдата, а сын Алиева прожигает жизнь ценою жизней десятков тысяч соплеменников. Потому что по нашим павшим героям мы скорбим всей нацией от руководителей государства до живущего на другом конце мира, а они оставляют своих же раненых беспомощно умирать, а тела своих солдат на съедение диким животным или гнить на ЧУЖОЙ земле… Потому что они обезглавливают и расстреливают безоружных военнопленных в тот же день, когда армянские хирурги оперируют и спасают жизнь раненого пленного. Потому что… Я могу перечислять бесконечно, но думаю, уже достаточно.

Я теперь просто хочу сказать: ЛЮДИ МИРА! ТЕРРОРИСТЫ УБИВАЮТ НАШИХ ДЕТЕЙ, ВЫ МОЛЧА НАБЛЮДАЕТЕ… МИР ВАШИМ ДЕТЯМ!

Акоп РУБИНЯН, тележурналист и публицист

(Специально для газеты «Республика Абхазия»)

Ереван

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Акоп РУБИНЯН, тележурналист и публицист