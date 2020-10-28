ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «РУССКОЙ ОБЩИНЫ АБХАЗИИ»

Министерство здравоохранения Республики Абхазия при финансовой поддержке Общественного объединения «Русская община Абхазии» приобрело аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Республиканской детской больницы. Цена медоборудования – 1 млн 618 тыс. 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Всего на спецсчет министерства от ОО «Русская община Абхазии» было зачислено 9 млн 150 тысяч рублей для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19.

В рамках пожертвования были приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, видеобронхоскоп, очистители-рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы и мониторы пациента.

В «Русской общине Абхазии» отметили, что общественное объединение с первых дней включила все имеющиеся ресурсы для оказания поддержки Министерству в информировании населения Абхазии, а также сбора средств в целях приобретения необходимого медицинского оборудования Министерству.

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Пресс-центр Русской Общины Абхазии