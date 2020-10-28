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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «РУССКОЙ ОБЩИНЫ АБХАЗИИ» 28.10.2020

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «РУССКОЙ ОБЩИНЫ АБХАЗИИ»

Министерство здравоохранения Республики Абхазия при финансовой поддержке Общественного объединения «Русская община Абхазии» приобрело аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Республиканской детской больницы. Цена медоборудования – 1 млн 618 тыс. 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Всего на спецсчет министерства от ОО «Русская община Абхазии» было зачислено 9 млн 150 тысяч рублей для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19.

В рамках пожертвования были приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, видеобронхоскоп, очистители-рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы и мониторы пациента.

В «Русской общине Абхазии» отметили, что общественное объединение с первых дней включила все имеющиеся ресурсы для оказания поддержки Министерству в информировании населения Абхазии, а также сбора средств в целях приобретения необходимого медицинского оборудования Министерству.


Номер:  103
Выпуск:  3981
Рубрика:  политика
Автор:  Пресс-центр Русской Общины Абхазии

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