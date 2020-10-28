БЛАГОДАРНОСТЬ

ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» выражают искреннею благодарность Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу, принявшему решение об отправке мобильного военного госпиталя для борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии в это тяжелое время.

Большое вам спасибо от всех соотечественников, что в трудное для Абхазии время вы откликнулись на призыв Министерства обороны Республики Абхазия и окажете помощь нашей Республике и российским соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за коронавирусной инфекции.

Пресс-центр Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской Общины Абхазии

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Пресс-центр Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской Общины Абхазии