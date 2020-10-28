ДЕНЬ РУССКОЙ ОБЩИНЫ АБХАЗИИ

Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, члены и партнеры Общественного объединения «Русская община Абхазии»!

Поздравляем вас с трехлетием со дня создания «Русской общины Абхазии»!

За эти годы Общественное объединение «Русская община Абхазии» объединила в своих рядах неравнодушных граждан Абхазии и российских соотечественников – по-настоящему талантливых и энергичных людей – волонтеров, которые могут и хотят работать. Именно профессиональная работа руководства и всех членов «Общины» обеспечила организации репутацию эффективной площадки для выстраивания диалога между представителями власти и соотечественниками, контролирующих органов, предпринимателей и институтов поддержки соотечественников за рубежом.

Опираясь на собственный опыт, «Община» принимает активное участие в решении наиболее проблемных и важных для граждан Абхазии и соотечественников вопросах. А главное – предлагает их решение. Мы выстроили эффективное взаимодействие с органами власти Абхазии и России, оказываем гуманитарную помощь и защиту прав нуждающимся соотечественникам, помогаем ветеранам ВОВ и ОВНА и сохраняем историческую память, вносим вклад в сохранение межнационального мира, а значит – в единство всего абхазского общества, укрепляем абхазо-российскую дружбу, развиваем волонтерские и добровольческие инициативы – это лишь некоторые примеры того, как мы совместно добиваемся позитивных изменений. Конечно, много сделано. Но многое еще предстоит. Социально-экономическое положение в мире и Абхазии из-за коронавирусной инфекцией не простое, и мы намерены и дальше активно оказывать необходимую помощь государству и нашим жителям Абхазии.

Роман РЯЗАНЦЕВ, председатель «Русской общины Абхазии»,

Вадим МИРОНЕНКО, председатель попечительского совета «Русской общины Абхазии»

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Роман РЯЗАНЦЕВ, председатель «Русской общины Абхазии», Вадим МИРОНЕНКО, председатель попечительского совета «Русской общины Абхазии»