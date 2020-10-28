ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ ОЛЕГА ЭТЛУХОВА – БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ЕДИНСТВО НАРОДА АБАЗА

В последние годы значительное внимание читателей и ведущих литературных критиков России, Абхазии и многих других стран имеющих крупные русскоязычные диаспоры (Германия, Франция, Великобритания, Турция и т.д.) уделяют творчеству писателя, члена Союза писателей России Олега Адиль-Гиреевича Этлухова.

Литературный критик, секретарь Союза писателей России Николай Переяслов ставит произведения О.А.Г. Этлухова в один ряд с великими романами прошлого времени Льва Толстого – «Война и Мир», Михаила Шолохова «Тихий Дон», Алексея Толстого «Хождение по мукам» и Константина Симонова «Живые и Мертвые».

Поэт и литературный критик, профессор Х. Тохтамышев характеризует Этлухова как последнего яркого представителя Великой школы Советского реализма.

Такого же мнения об Этлухове литературный критик В. Шульгин, который считает его «новым явлением» в Российской литературе.

Обычно довольно скупая на похвалы поэт и литературный критик Л.Шебзухова пишет о «феномене Этлухова».

Необходимо отметить, что критические статьи последнего времени изобилуют определениями типа:

– «Автор блистательного романа» (речь идет о романе «Звезды над Каиром» – Н. Переяслов)

– «Прекрасный роман, написанный прекрасным русским языком» (о романе «Притяжение» – профессор Филиппов).

– «В русской литературе известен уникальный случай, когда автор одного романа получил всеобщее признание современников и стал классиком русской литературы. Роман Этлухова О.А.-Г. «Следы на песке» такой же фундаментальный труд, такое же высокохудожественное произведение. У него такая же судьба» (поэт и литературный критик профессор Х.Тахтамышев).

– «Созданием произведения подобного уровня и подобного содержания Олег Этлухов положил начало новой форме исторического романа, соединившего в себе ритмы затихающего биения пульса ушедшей эпохи с реальной действительностью. Уверена, что роман «Звезды над Каиром» займет достойное место в ряду лучших романов России последнего времени».

(Л.Бекизова – академик, критик-литературовед).

Таких определений, характеризующих О.Этлухова как писателя с эпическим охватом исторических событий и глубиной их освещения, можно привести множество.

Жителям Абхазии этот факт интересен в первую очередь тем, что Этлухов О.А.-Г. – абазин, гражданин нашей страны и мы, представители народа Абаза, можем сказать, что в полку наших великих писателей стало на одного человека больше, а литература нашего народа благодаря произведениям Этлухова О.А.-Г. вышла на новый качественный уровень и заняла свое достойное место в мировом кластере.

В то же время литературный критик Г. Чекалов отмечает.

«Как это ни парадоксально, творчество писателя, получившего широкое признание в России и за ее пределами, мало знакомо жителям его родной Абхазии».

Несомненной удачей для нас, абхазских читателей, является роман Олега Этлухова «Звезды над Каиром», в котором описана история знаменитого исторического персонажа, национального Героя Египта, основоположника современного Египетского Государства Алибея. Необходимо отметить, что история Алибея более сотни раз описана классиками западной литературы, начиная с XIX века. Многократно его история экранизирована различными западными кинокомпаниями. Но только Олег Этлухов смог рассказать миру об абхазском происхождении Алибея.

Теперь, когда абхазский читатель поближе познакомился с творческим портретом Этлухова О.А.-Г., можно сказать о главном на сегодняшний день.

В августе этого года вышел в печать новый монументальный роман-трилогия нашего земляка «Лунный свет».

Прежде чем перейти к краткой характеристике романа, приведу несколько оценок, данных ему литературными критиками и читателями России и Абхазии.

Н. Переяслов – литературный критик:

«Высказать о громадном эпохальном романе все, что заложено в нем в короткий рецензии, просто невозможно.

Твоя трилогия достойна всенародного обсуждения. Так глубоко и правдиво не говорит о положении дел в стране ни один из современных писателей. Поздравляю».

Т.Шамба. – академик:

«Уверен, что в настоящее время твой роман – это лучшее, что написано писателями современной России и всего постсоветского пространства».

Е. Скворцова, редактор издательства:

«Прекрасная книга, написанная прекрасным русским языком. Поздравляю. Вы создали великолепный роман. Уверена, что критика по достоинству оценит это великолепное эпическое произведение.

Невольно напрашивается сравнение с классиками мировой литературы. Да Вы и есть уже этот самый классик».

– Н.Чуков:

«Роман поглотил меня целиком. Безотрывно читаю который день подряд. Восхищен».

О чем же роман и почему многочисленные читатели и критики единодушны в своем мнении.

Первая книга этой трилогии «Радуга над Черкесском» описывает жизнь и дела одной части нашего единого народа Абаза – абазин в далекие 70-е годы прошлого столетия.

Автору удалось большими сочными «мазками» показать лицо той эпохи.

Эпохи великих свершений и великих надежд. Показать место и роль абазин в то нелегкое время. Их дела, их мысли, их стремления.

Вторая книга романа «Далекие звёзды» описывает абхазскую действительность того же времени.

Автор смог уловить не только ритмы биения сердца того удивительного Советского периода в жизни нашего народа, но и заглянуть в душу Абхазии, описать ее особую тональность, неповторимую чистоту и искренность менталитета нашего народа. И это так же несомненная писательская удача!

Тот же Н.Переяслов пишет:

«Книгу «Далекое солнце» можно воспринимать не только как художественно-публицистический роман, но еще и без преувеличения как прекрасную поэму в прозе, посвященную такому удивительному уголку земли, как Абхазия».

В.Шульгин отмечает: «Вторая книга романа «Лунный свет» – «Далекое солнце» – новое открытие чудесного края под бесконечным голубым небом.

Для читателей всего остального мира и для меня лично вторая книга романа «Лунный свет» воспринимается как малая художественная энциклопедия далекой Советской Абхазии и ее большой необъятной души».

В многочисленных отзывах на вторую книгу романа можно найти немало оценок следующего содержания:

– «Я неплохо знал довоенную Абхазию, но прочитав книгу «Далекое солнце» поймал себя на мысли, что увидел этот Богом избранный край в совершенно новом для себя свете.

Увидел в другом свете прекрасный абхазский народ, его душу, его надежды, его чаяния».

«Роман удивительным образом передает дух старого доброго времени, сплетая в единое целое светлые мысли и дела людей, живших в Советское время. Время, которое освещалось далеким солнцем, давно ушедшим за горизонт истории».

Третья книга трилогии «Лунный свет» – «Ушедшие за облака» повествует о героической борьбе абхазского народа за свою свободу и независимость.

В романе прекрасно показаны движущие силы народа, приведшие его к победе над врагом, многократно превосходившим его по численности и экономическому потенциалу.

Автору удалось в масштабах художественной реальности показать образы исторических личностей Абхазии, внесших особый вклад в победу Абхазского народа в национально-освободительной войне.

Как отмечает профессор Тохтамышев, «бесспорная удача автора романа в том, что ему удалось уловить и запечатлеть лицо эпохи, ее дух, ее дыхание. Наложить их на картины сегодняшнего дня, соединив все это в одном, трудно уловимом мгновении вечности, которое называет человек жизнью».

Необходимо отметить также, что роман «Лунный свет» наполнен особым философским содержанием.

Он заставляет читателя задуматься о смысле жизни и месте человека на этой земле.

Особой отличительной чертой романа «Лунный свет» является отсутствие традиционного главного героя.

Главный герой романа – ВРЕМЯ.

В романе нет традиционной сюжетной линии.

Сюжет романа – Эпоха.

Эпоха великих людей и великих свершений народа Абаза.

Также необходимо отметить, что через все произведения Олега Этлухова красной нитью проводится мысль о единстве судеб абхазского и абазинского народов, волею исторической судьбы оказавшихся разделенными. И главным кредо Олега Этлухова является воссоединение единого народа АБАЗА, что находит отражение в каждом его романе.

В заключение поздравляю автора романа «Лунный свет» с очередным успехом. Уверен, что это не последняя его удача на литературном поприще.

Беслан КОБАХИЯ, член Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского Конгресса

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: обществоАвтор: Беслан КОБАХИЯ, член Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского Конгресса