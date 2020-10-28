ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА

Россотрудничество: квота-2020

Большая группа молодых людей из Республики Абхазия влилась в число студентов российских вузов и спустя несколько лет, будем надеяться, вернется на Родину, в Республику Абхазия, в качестве дипломированных специалистов.

Мы говорим об экзаменах в российские вузы по квотам по линии Россотрудничества с главой представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадимом Чеха:

– Пользуясь случаем, разрешите поздравить народ Республики Абхазия с днем Победы и Независимости. Этот праздник подчеркивает важность образовательной сферы для каждого независимого государства. Сфера образования обеспечивает передачу знаний от поколения к поколению, воспитание и подготовку нужных кадров, что, в свою очередь, предопределяет эффективность таких институтов, как армия, промышленность, система управления, поэтому еще раз с днем Победы и Независимости.

– Для Вас, Вадим Витальевич, это уже третий отбор студентов из Абхазии в образовательные организации высшей школы Российской Федерации. Как проходило распределение квот в нынешнем году? Отличалась ли процедура приема документов и экзаменов в условиях угрозы коронавируса от процедуры, наработанной в прежние годы?

– Конечно, с учетом угрозы коронавируса отборочная компания отличалась от предыдущих. Если в прежние годы отбор производился в очном формате: нам присылали в запечатанных двумя печатями конвертах тесты с заданиями для кандидатов. Учитывая наше тесное взаимодействие с Абхазским госуниверситетом, мы совместно организовывали на площадке университета экзамены для абитуриентов, претендующих на обучение в России в рамках квот. Кандидаты входили в специальную аудиторию без телефонов, без каких-либо других средств, которые можно использовать для подсказок, писали тесты – под номерами (работы были зашифрованы, обезличены). Проверяли работы в тот же день.

На этот раз, в условиях угрозы распространения коронавируса, мы вынуждены были организовать онлайн-тестирование. Проводилось оно на базе двух московских вузов – Московского физико-технического университета и Российского финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Проходило тестирование по следующим предметам: математика, химия, обществознание, русский язык. Онлайн-формат предполагал, что абитуриент, который прежде взаимодействовал с преподавателем и организатором экзаменов, в этом году взаимодействовал с компьютером, с машиной, частично обладающей свойствами искусственного интеллекта.

Каждый абитуриент, претендующий на место в российском вузе, мог подсоединиться к соответствующей нейросети и в рамках тестирования (при этом применялась система практоринга, исключающая помощь абитуриенту со стороны третьих лиц и справочных источников). В случае попыток использовать помощь со стороны, компьютерная программа мгновенно фиксировала это, и результаты тестирования абитуриента аннулировались без возможности пересдачи в дополнительно выделенный день.

Все абитуриенты получали техническую поддержку: на базе АГУ проводились пробные тестирования, консультации, и всем этим процессом управляла российско-абхазская рабочая группа. Она же и контролировала все происходящее.

Точно так же проходили тестирования абитуриентов в Молдове, Армении, Азербайджане, и в других странах СНГ.

По итогам могу заверить, что абитуриенты из Абхазии продемонстрировали знания и умения не хуже, чем претенденты на квоты из других стран СНГ, как в части использования информационных технологий, так и подготовленности к онлайн-обучению в дистанционной форме.

Помимо пандемии, у нас были и другие вопросы, в частности, связанные с изменениями в руководстве и Правительстве Республики Абхазия, составе рабочей группы с абхазской стороны. В частности, руководителем абхазской части рабочей группы стал министр просвещения и языковой политики Инал Соломонович Габлия, а участник абхазской части рабочей группы проректор АГУ Владимир Валерьевич Делба перешел на работу в Правительство Республики Абхазия в качестве Министра финансов и вице-премьера. Несмотря на такое повышение статуса, Владимир Валерьевич продолжил свою деятельность в рамках рабочей группы.

– Сколько было квот и по каким специальностям? Насколько они были востребованы и на какие специальности конкурс был больше всего?

– Назову основные направления из представленных в этом году (бакалавриат): биологические науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника, системы связи, теплоэнергетика и электроэнергетика, геология, горное дело, нефтегазовое дело, промышленная экология, биотехнологии, сельское, лесное и рыбное хозяйство, сервис и туризм, творческие специальности, языкознание и другие.

На специалитет – традиционно, – здравоохранение и медицинские науки, техника и технологии наземного транспорта и другие. Магистратура – Сервис и туризм, математика и механика, творческие специальности.

Аспирантура – творческие специальности, сельское, рыбное и лесное хозяйство. А в этом году по запросу АГУ решением Центрального аппарата Россотрудничества было выделено два места в аспирантуре на юриспруденцию для подготовки научных кадров для университета.

Позволю себе отметить как положительные тенденции, так и моменты, вызывающие вопросы. Удивило, что абитуриенты не проявили ожидаемого интереса к такому перспективному сегодня – и не только в Абхазии – направлению, как «биологические науки»: заявления были, но мест оказалось больше, и мы вынуждены были оставшиеся перераспределять. А ведь в Абхазии биологическая и естественнонаучная школа целом была издавна очень сильна. Достаточно назвать Ботанический институт АНА, Институт экспериментальной патологии и терапии АНА, другие научные учреждения. Да и в мире эта специальность востребована, в ней используются передовые технологии и вообще она имеет серьезные перспективы. К сожалению, ни абитуриенты, ни их родители пока этого до конца не ощутили. При этом на здравоохранение и медицину – огромный конкурс. Между тем биологические науки открывают путь и к медицине тоже, особенно к ее новым формам. Так что пока нет достаточного понимания в этом вопросе.

Не в полной мере оценили абитуриенты и перспективы таких направлений, как аэронавигация, эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, а ведь с точки зрения предполагаемых инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Республике Абхазия, они открывают перед специалистами очень большие возможности. Так же остались невостребованными места по таким специальностям, как промышленная экология, биотехнологии. И, чего уж точно мы никак не ожидали, – наличие невостребованных мест в аспирантуру по специальностям: «биологические науки» и «сельское хозяйство».

Не полностью оказались востребованными места на такие специальности, как техника и технологии наземного транспорта и ветеринария и зоотехния. Это, несмотря на то, что данные направления очень перспективны, работа в этих сферах, как правило, предполагает относительно высокие доходы.

Что же касается позитивных тенденций, которые мы отметили, то это, в первую очередь, резко возросший интерес к обучению по направлению «сервис и туризм». Именно на это направление был один из самых больших конкурсов. Это свидетельствует, что абитуриенты и их родители рассматривают сферу туризма как очень перспективную в условиях своей курортной страны, видят возможности для самореализации и профессиональной карьеры. Этот интерес в свою очередь повышает перспективы развития и самой отрасли, и экономики Республики Абхазия в целом.

Мы с удовлетворением наблюдали, что не снижается интерес и, соответственно, конкурс на информатику, вычислительную технику и информационную безопасность, языкознание, литературоведение и творческие специальности. А здравоохранение и медицина, как я уже говорил, лидируют. Это направление популярно не только в Абхазии, но и, как мы заметили, и в других странах СНГ и дальнего зарубежья.

В этом году также актуальным были и изменения самого процесса отбора с точки зрения работы с кандидатами уже в России. Здесь надо учитывать то, что отбор иностранных граждан для обучения в России в рамках квоты проводится в два этапа: первый этап – отбор в стране пребывания, который обеспечивается представительствами Россотрудничества, второй этап – распределение по образовательным организациям уже отобранных абитуриентов. Второй этап обеспечивается другим ведомством – Министерством науки и высшего образования России. В этом году ряд кандидатов столкнулись с новыми требованиями со стороны Министерства при распределении по образовательным организациям, то есть на втором этапе отбора, – после прохождения отбора в Россотрудничестве. В связи с этим актуальная задача на следующую отборочную кампанию – отработка самого механизма информационного взаимодействия между ведомствами. Что касается учета востребованных в республике специальностей, то мы стремились максимально приблизить эту квоту к потребностям республики. Формирование квоты происходит в центральном аппарате Россотрудничества во взаимодействии с МИДом и Министерством науки и высшего образования России. В связи с тем, что в прошлом 2019 году нам было выделено 53 места, а в нынешнем 2020-м – 50, мы намерены просить увеличить число мест для Республики Абхазия в следующем году. Наиболее перспективными нам кажутся программы с направлением в магистратуру выпускников АГУ, окончивших курсы бакалавриата по тем или иным специальностям. После обучения в магистратуре в российских вузах они могут вернуться уже сформировавшимся специалистами. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы необходимых Абхазии специальностей было больше. Однако важна работа и в самой Республике с абитуриентами – каждый молодой человек должен понимать, какая работа его ждет после учебы, насколько она интересна и привлекает ли она его. И, пожалуй, это самое главное.

Так что, еще одна отборочная кампания позади: желаем всем нашим студентам успехов, интереса к учебе, к наукам и к жизни вообще. И ждем новых претендентов на квоты.

– Спасибо за интервью.

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА