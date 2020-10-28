ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с кончиной Барциц Пача Харитоновича – государственного и общественного деятеля, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени – распоряжением Премьер-министра создана Государственная комиссия по организации его похорон.

Председатель комиссии – первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Беслан Джопуа.

Прощальная церемония состоится в среду, 28 октября, в 15.00 по адресу: г. Сухум, ул. Акиртава, 60.

Номер: 103Выпуск: 3981Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс