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Здоровье
НЕВЕРУЮЩИЙ ФОМА
Увидел Заяц, как его народ
С повязкой ходит, закрывая нос и рот,
Он стал смеяться, над ними издеваясь:
– К чему сей маскарад? – спросил он насмехаясь.
– А ты разве не знаешь?
Коронавирус ходит по планете –
Болеют взрослые и даже дети.
Уже от этого смертей не перечесть,
А ты всё дурака валяешь;
У тебя сознание хотя бы маленькое есть?
Что это значит, сам ты понимаешь?
– Вот чудаки! Да если б этот вирус был,
То он бы по всем дворам ходил,
Его бы ветром повсюду разнесло,
А я вот жив и мне на вас смотреть смешно.
Я слышал эти фейки-ньюс специально распространяют,
Чтоб больше народу запугать.
От страха люди мрут, а все считают,
Что это вирус пришёл им помогать.
Я не дурак – меня не взять за простака,
А вас с такою маской направляет какая-то нелёгкая рука.
Дышать вам будет трудно сквозь неё,
Так наступает смерть – вот вам сказание моё.
Сказал Зайчишка и поскакал,
Гордясь своим широким кругозором,
Однако, говорят, он трудно умирал
Всё от того же ковида, которого считал
Пустым и несерьёзным разговором.
* * *
Теперь повсюду ловят Зайцев всех
Не для шуток и потех,
А чтобы маски им раздать,
Может, меньше будут умирать?
В. Поздняков, доцент АГУ
Номер: 104
Выпуск: 3982
Рубрика: общество
Автор: В. Поздняков, доцент АГУ