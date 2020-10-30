Здоровье

НЕВЕРУЮЩИЙ ФОМА

Увидел Заяц, как его народ

С повязкой ходит, закрывая нос и рот,

Он стал смеяться, над ними издеваясь:

– К чему сей маскарад? – спросил он насмехаясь.

– А ты разве не знаешь?

Коронавирус ходит по планете –

Болеют взрослые и даже дети.

Уже от этого смертей не перечесть,

А ты всё дурака валяешь;

У тебя сознание хотя бы маленькое есть?

Что это значит, сам ты понимаешь?

– Вот чудаки! Да если б этот вирус был,

То он бы по всем дворам ходил,

Его бы ветром повсюду разнесло,

А я вот жив и мне на вас смотреть смешно.

Я слышал эти фейки-ньюс специально распространяют,

Чтоб больше народу запугать.

От страха люди мрут, а все считают,

Что это вирус пришёл им помогать.

Я не дурак – меня не взять за простака,

А вас с такою маской направляет какая-то нелёгкая рука.

Дышать вам будет трудно сквозь неё,

Так наступает смерть – вот вам сказание моё.

Сказал Зайчишка и поскакал,

Гордясь своим широким кругозором,

Однако, говорят, он трудно умирал

Всё от того же ковида, которого считал

Пустым и несерьёзным разговором.

* * *

Теперь повсюду ловят Зайцев всех

Не для шуток и потех,

А чтобы маски им раздать,

Может, меньше будут умирать?

В. Поздняков, доцент АГУ

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: обществоАвтор: В. Поздняков, доцент АГУ