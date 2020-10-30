Культура

ПРАЗДНИК КНИГИ, ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА

Арт-фестиваль «Прогулка по набережной» вновь украсил столичные будни

По сложившейся традиции, Национальная библиотека имени Ивана Папаскир при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия организовывает и проводит в Сухуме Международный молодежный Арт-фестиваль «Прогулка по набережной». Нынешний фестиваль уже восьмой по счёту, и успел стать за эти годы знаменательным событием культурной жизни республики, подлинным праздником для всех, носящих высокое звание «читатель» и кто с гордостью может назвать себя любителем книги. Безусловно, этот фестиваль стал большим праздником и для библиотекарей, которые ежечасно и ежедневно исполняют благородную миссию приобщения людей к чтению, служа ее величеству книге.

В этом году мероприятие прошло под девизом «Сто лет на службе у книги», так как в 2021 году Национальная библиотека празднует свой столетний юбилей. О том, как прошёл фестиваль читайте в материале корреспондентов газеты «Республика Абхазия».

С 12 часов дня и почти до девяти вечера в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир царил настоящий праздник – праздник книги, праздник мастерского слова, праздник искусства и творчества. Вот почему мероприятие не замыкалось в конкретном здании. Площадки фестиваля занимали помимо холлов и двор библиотеки, выходящей на Сухумскую набережную, по которой могли прогуливаться гости, насладившись культурной программой мероприятия. Это и придавало фестивалю особое праздничное настроение.

Почему праздник, подготовленный библиотекой, посвящался не только книге? Потому что библиотека – это не только книга. Это все, что нас окружает, начиная от древней книги, заканчивая современным гаджетом. Библиотека также является хранилищем нашей истории, интересных знаний, исследований, человеческой мысли. Неважно, в каком формате человек получает знания, в печатном, в рукописном, в электронном, аудио или видео формате, формате пальцевой азбуки, главное, чтобы библиотека шла в ногу со временем и предоставляла читателю возможность получать информацию, важные и нужные знания на любом носителе.

На празднике принимали участие районы Абхазии, которые приехали в Сухум со своими танцевальными коллективами, детскими творческими студиями, эстрадными певцами. Украшали арт-фестиваль и стенды Абхазского государственного музея, Сухумского художественного училища (выставка картин), площадки настольного тенниса и игр в шахматы, фотовыставки «Старый Сухум» и «Многоликая Абхазия» (фотографии представителей общин Абхазии, культурных, политических, спортивных деятелей страны), представленные фотоматериалами Национальной библиотеки, уголки «Живого слова», где молодые поэты и писатели могли продемонстрировать свои произведения, а также территории визуального искусства и национальных ремесел.

Активнее всего была представлена детская творческая студия «Мухус», работающая при Национальной библиотеке под руководством Камы Гогия, которая обучает детей живописи, рисованию, лепке, изготовлению из любого подручного материала художественного рукоделия. Вот почему этот уголок так привлек детей, которые могли не просто рисовать, а еще принять участие в мастер-классах по лепке и рукоделию. Все изделия делались руками детей, а руководитель доступно объяснял детишкам и заинтересовывал их в создании удивительных талантливых работ. Кстати, материалы, которые использовались в процессе творчества, не ограничивались бумагой и холстом. В ход шли и обычный пластик, и плоский морской камень, и гипс.

Открывая мероприятие, директор библиотеки Борис Чолария сердечно поздравил всех, кто находится на территориях Международного фестиваля (и гостей, и участников) и, пользуясь столь прекрасной возможностью, особо обратился к представителям молодого поколения со словами: «Читайте как можно больше. Любите книги. Книга – это величайшее духовное богатство, сокровищница выкристаллизованной веками человеческой мысли. Книга – это путеводная звезда человеческой души в нашем мире. Приходите в библиотеку, всегда будьте нашими желанными гостями».

Несмотря на всю праздность, в этом году мероприятие не носило масштабного характера. В предыдущие годы помнится, что мероприятие проводилось на Сухумской набережной с привлечением большого числа гостей, которые приезжали не только из России, но и из стран постсоветского пространства. И на этот раз фестиваль встретил, хоть и не в большом количестве, гостей – коллег из Москвы, Краснодара, Адыгеи, Луганской народной Республики. И Борис Чолария выразил им большую благодарность за то, что они, невзирая на всякого рода трудности нынешних очень нелёгких времён, разделяли в этот день с виновниками торжества и радость, и веселье, а также делились с абхазскими коллегами богатейшим опытом в деле развития библиотечного дела...

Неудивительно, что большой ажиотаж у посетителей фестиваля вызвала выставка Российской государственной библиотеки искусств «Костюм – душа народа», которая была представлена изображениями костюмов народов России XVIII-XIX веков. Коллекцию привезла директор этой библиотеки Ада Колганова, которая в беседе с нами поделилась, что коллекция гравюр русских и иностранных художников по праву является уникальной и практически первыми изображениями русского костюма разных видов, а также костюмов народов Кавказа, Поволжья, Юга России. Эта коллекция в течение месяца будет выставляться на втором этаже Национальной библиотеки, где будут проводиться уроки истории, мировой культуры, изобразительного искусства, истории дизайна костюма.

Фестиваль «Прогулка по набережной» – это не только демонстрация творческих площадок, это еще площадка, где проводятся различные деловые встречи, круглые столы, тренинги, мастер-классы. Стало известно, что нынешний фестиваль при поддержке Посольства Российской Федерации в Республики Абхазия и благотворительского центра «Русский мир» положил начало открытию в Абхазии «Русского центра» (основан с целью усиления интеграционных процессов Абхазии с Российской Федерацией в гуманитарных, социальных и культурных аспектах). Чтобы передать свой опыт (в Луганской народной республике такой центр работает уже 10 лет) на фестивале приняла участие заместитель директора по науке Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Максима Горького Галина Аксенова. Она преподнесла в дар библиотеке книги, а также материалы (научные работы), посвященные работе «Русского центра» в ЛНР.

Традиционно на фестивале развернулась и территория благотворительности, где можно было покупать магниты милосердия, церковную утварь, украшения ручной работы от мастерицы Дианы Делба, представленные Культурно-благотворительным фондом «Ашана». Все средства, вырученные от продаж магнитов и часть средств от продаж украшений шли в фонд на лечение тяжелобольных детей Абхазии, а средства, вырученные с продаж церковной утвари – на строительство храма в Ткуарчале, так как с 2018 года фонд «Ашана» выступает оператором по сбору средств на строительство этого храма. Территория благотворительности вызвала самый большой ажиотаж, в ней принимали участие не только местные жители, но и туристы. Кто-то покупал продукцию, кто-то закидывал деньги в копилки добра фонда «Ашана».

Ближе к вечеру гостей и участников мероприятия ждала развлекательная программа – выступления эстрадных певцов, танцевальных коллективов. Равнодушными не оставило и дефиле юных модниц, которые под руководством (организатора модных показов в Абхазии) Алёны Сангулия демонстрировали костюмы и платья, сшитые талантливыми абхазские дизайнерами. Уже третий год Алена выставляет на показ наряды (костюмы) абхазского дизайнера-конструктора Маки Кочал-ипа. По завершению праздника всем участникам показа были вручены благодарственные грамоты.

Фестиваль, прошедший под патронажем Министерства культуры Абхазии и в котором были задействованы все административные круги республики, вызвал у всех только радостные и самые приятные ощущения, в очередной раз, запомнившись, как яркий и творческий праздник, в котором участвуют самые разные люди, с самыми разными интересами. Важно и то, что благодаря этому мероприятию стало возможным создание библиотечной Ассоциации Абхазии, которая теперь будет лоббировать многие вопросы абхазских библиотек. В рамках фестиваля состоялось и первое учредительное собрание этой Ассоциации.

Ждем теперь IX фестиваля «Прогулка по набережной», который пройдет уже в сентябре 2021 года. Надеемся, к этому времени в мире сумеют победить пандемию коронавируса, и Национальная библиотека, не боясь приглашать к себе гостей, снова вернется к старому формату – проведению полюбившегося многим фестиваля на Сухумской набережной.

Как говорится, до лучших времен и новых встреч!

Эсма АРДЖЕНИЯ, Милана ЖИБА

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ, Милана ЖИБА