СПАСИБО НАШИМ МЕДИКАМ

22.10.2020 г., в Гудаутском ковидном госпитале состоялось награждение отличившегося за последние месяцы медперсонала.

Короновирус не обошел стороной Абхазию, и медработники сегодня находятся на передовой борьбы с этим коварным вирусом. Ежедневно, испытывая колоссальные физические нагрузки, находясь при полной экипировке (в комбинезонах и масках), работая в круглосуточном режиме, неделями не видя свои семьи, эти люди сражаются за каждую жизнь и бьются за нее до последнего. Они герои нашего времени.

Поэтому Войсковым Атаманом Черноморского Казачьего войска Абхазии было принято решение наградить особо отличившихся работников Гудаутского госпиталя медалями «За милосердие и благотворительность», на котором изображено рубиновое сердце – символ огромной и бескорыстной души.

О каждом из награждаемых можно было бы много долго рассказывать, все они интересные и удивительные люди, разных медицинских профессий: врачи, рентгенологи, реаниматологи, анестезиологи, инфекционисты, медсестры, лаборанты и т.д., но всех их объединяет одно – в это трудное время, они не струсили, не спрятались, не сдались. И вот уже 7 месяцев просто «живут» на своих рабочих местах, помогая нашим гражданам бороться с этой коварной болезнью.

Медали медикам вручали Войсковой Атаман Черноморского Казачьего Войска, член Общественной палаты РА, полковник Вадим Николаевич Мироненко, председатель Русской Общины Абхазии Роман Сергеевич Рязанцев и руководитель Фонда «Отечество» Надежда Борисовна Горяинова, которые также со дня начала пандемии всеми силами и средствами своих организаций встали плечом к плечу с абхазскими медиками в борьбе против распространения вируса. Казаки Черноморского Казачьего Войска Абхазии работают дезинфекторами в госпитале, неся круглосуточную семидневную смену, а Русская Община Абхазии поставила медицинское оборудование для реанимации, на 9 млн. 150 тысяч рублей (в рамках проекта «Мы вместе») так необходимое реаниматологам, для спасения жизней наших граждан.

Награждение 32 человек состоялось, в ограниченном составе, из-за соблюдения санитарных правил, к тому же большинство награждаемых несли свою вахту на рабочих местах, с которых невозможно отлучится даже на 10 минут из-за максимальной загруженности. Поэтому свои награды медики обязательно получат, уже из рук главного врача Гудаутского госпиталя.

Мы от души поздравляем наших медиков с заслуженной наградой и желаем им оставаться такими же стойкими и мужественными людьми, с огромным горячим сердцем.

Пресс-служба Черноморского казачьего Войска Абхазии и русской общины Абхазии

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего Войска Абхазии и русской общины Абхазии