В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГООТРАСЛИ

22 октября в РУП «Черноморэнерго» состоялось заседание совета директоров. В совещании приняла участие Вице-премьер, Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган.

В повестке дня стояло несколько вопросов:

1. Ход мероприятий по обеспечению электроэнергией потребителей в осенне-весенний период и на время ремонтно-восстановительных работ в деривационном тоннеле.

2. Выполнение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют».

3. Реализация мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Как известно, в Москве достигнута договоренность о поставке электроэнергии в республику на время ремонтных работ на ИнгурГЭС. Предстоит прием очень больших объемов мощностей, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Линии, по которым пойдет переток, пока не готовы к таким нагрузкам. В связи с этим в Черноморэнерго проводится колоссальная подготовительная работа.

Главный инженер также указал на серьезную проблему, связанную с резкими перегрузками трансформаторов в связи с подключением майнингового оборудования.

«Уже сегодня в Дранде из-за перегрузки отключился трансформатор. Такая же ситуация случилась в селе Мыку. Сработала автоматика и трансформаторы просто отключились, а возможны разные сценарии, в том числе и взрывы. И это, пока мы еще далеки от пика естественных нагрузок, связанных с похолоданием. Ещё пара недель, опустится температура и подобные случаи участятся. И даже замена трансформаторов не сможет снять вопрос перегрузки, так как сечение провода и пропускная способность линии не изменятся», – сказал Кация.

Гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа обратил внимание присутствующих на то, что «вне зависимости от того, это человек, занимающийся коммерческой деятельностью, объект жизнеобеспечения или население, все должны понимать, что существуют допустимые мощности».

«Мы должны применять самые жесткие меры для создания условий по экономии электроэнергии, иначе население просто останется без света, что недопустимо», - отметил М. Логуа.

Заместитель генерального директора – технический директор РУП «Черноморэнерго» Рамин Зингишвили возглавляет комиссию по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям. За время работы комиссии были проведены рейды в Галском, Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Гагрском районах. На очереди остальные регионы страны. На встрече он поделился с коллегами: «Отключить кого-то не так легко и не так просто, иногда доходит до конфликтов».

Заместитель генерального директора – директор филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Даур Делба также входит в состав комиссии по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям. Он отчитался о проделанной работе: «Мы выезжаем на места. Встречаемся с майнерами, в том числе и потенциальными. Задача отдела сбыта – собрать деньги за использованную электроэнергию. По итогам всех наших выездов составляются акты, выписываются счета. Только в августе с ферм по майнингу криптовалют было получено примерно 2 млн рублей, а в сентябре уже больше 8 млн. Количество известных нам майнеров увеличилось за этот период практически в два раза.

Прошел месяц с момента вступления в силу Постановления правительства «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют». Что мы имеем за этот период и какие необходимо принять дополнительные меры, чтоб решение Правительства работало и что нужно сделать, чтоб все озвученные решения не остались на бумаге?

Благодаря проведенной «Черноморэнерго» работе было предварительно установлено потребителей электроэнергии в целях осуществления коммерческих вычислений в количестве 130 с разбивкой по районам.

Вице-премьер попросила эту работу продолжить: «Эти цифры – это то, что мы имеем на сегодняшний день. Это вовсе не означает, что все эти мощности мы можем себе позволить. Мы должны понимать, какие у нас возможности по каждому отдельному случаю, и только исходя из этого предоставлять гражданам технические условия на подключение. Иначе мы совместными усилиями оставим своих граждан без света. В этой связи необходимо реагировать совместно с представителями Службы государственной безопасности и МВД. Даже с учетом человеческого фактора и того, что все друг другу родственники, работу РУП «Черноморэнерго», как хозяйствующему субъекту, в любом случае, придется проводить, и в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку оперативного характера.

В ходе совещания также стало известно, что РУП «Черноморэнерго» направило в министерство экономики предложение по ужесточению мер административного воздействия и многократном увеличении штрафных санкций за несанкционированное подключение к сетям.

В завершение совещания первый заместитель генерального директора РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил о ходе реализации мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

«Работа по поставкам оборудования идет, строительные работы по подстанциям также осуществляются, по всем объектам мы собираемся уложиться до конца года», - пообещал он.

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба Министерства экономики РА