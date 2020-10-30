АЙНАР ХВАРЦКИЯ ПРИГОВОРЕН К 18 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА ДВА УБИЙСТВА И ПОДЖОГ

26 октября 2020 года Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Романа Кварчия вынес обвинительный приговор в отношении Айнара Хварцкия и приговорил его к 18 годам лишения свободы 17 мая 2019 года в Сухуме Айнар Хварцкия из корыстных побуждений, в целях завладения чужим имуществом с особой жестокостью совершил умышленное убийство Ревази Шамугия и Любови Завьяловой. Чтобы скрыть совершенное преступление, Хварцкия поджег дом, принадлежавший Галине Мартыновой, в котором находились тела убитых.

«Согласно вводной и резолютивной частям приговора оглашенного судом, Айнар Хварцкия признан виновным в совершении преступлений предусмотренных пунктами «а», «д» и «з» части 2 статьи 99 (убийство двух лиц, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем); пунктом «в» частью 4 статьи 159 (разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и частью 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Абхазия. По совокупности преступлений Хварцкия назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщается на сайте Верховного суда РА. Приговор Верховного суда может быть обжалован в течение 15 рабочих дней со дня вручения осуждённому или получения сторонами полного текста приговора.

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс