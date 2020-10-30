ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ НА ПОСТУ «ПСОУ» ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

25 октября 2020 г. сотрудники ГТК РА на таможенном посту «Псоу» произвели досмотр автомобиля, управляемого гражданином Абхазии, и обнаружили в нем 16 единиц оборудования для извлечения криптовалюты.

Материалы по данному административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета РА.

21 сентября Кабинет министров РА принял постановление «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют».

Одним из пунктов данного документа запрещается на два месяца ввоз в Абхазию товаров (вычислительных машин), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс