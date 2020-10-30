СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ СО СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫМИ СОБАКАМИ ПРОВЕРЯЮТ НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЁННЫХ К ВВОЗУ В АБХАЗИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Сотрудники милиции с помощью специально обученных собак проверяют наличие запрещённых к ввозу на территорию Абхазии наркотических и психотропных веществ. Основная цель профилактических мероприятий, которые МВД республики регулярно проводит на КПП «Псоу» – выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Подобные антинаркотические рейды направлены на решение комплекса задач и, самое важное, на усиление мер по борьбе с незаконным ввозом наркотиков на территорию Абхазии. Успешная практика совместных профилактических мероприятий различных служб МВД показывает свою эффективность в выявлении и пресечении преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», – сообщает пресс-служба МВД РА.

Согласно статистическим данным, буквально за два месяца, рост выявления преступлений составил 27% со стопроцентной раскрываемостью. Кроме того, в период введения карантинных мер и ограничения пересечения государственной границы велась большая работа по борьбе с незаконным культивированием наркосодержащих растений. За август и сентябрь текущего года следственными органами МВД возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконного ввоза в республику наркотических средств и психотропных веществ, фигуранты которых оперативно установлены и задержаны сотрудниками УКОН.

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс