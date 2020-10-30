РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДАРИЛ АБХАЗИИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека безвозмездно передала республиканской СЭС тысячу тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 на 10 тысяч исследований, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию министерство здравоохранения Абхазии и России.

Тестовые системы российского научного центра «Вектор» направлены российской стороной для оказания содействия Абхазии в борьбе с распространением инфекции. Это – вторая партия гуманитарной помощи, присланная Роспотребнадзором в республику. Ранее по обращению Минздрава Абхазии было получено столько же тестовых систем и реагентов.

«Мы сегодня получили большую партию тест-систем от производителя «Вектор», Передал нам их Роспотребнадзор. Нам была очень необходима эта помощь. Теперь можем работать без остановки и делать вовремя все тесты, которые нам привозят. 1000 тест-систем – это 10 тысяч исследований 10 тысяч человек. Этой партии, поскольку мы обрабатываем до 400 тестов в день, хватит дней на 25-30. Это немало, это существенная помощь», – сказал заведующий лабораторией СЭС Астан Авидзба. Он выразил благодарность Роспотребнадзору за помощь. Авидзба также отметил, что в последние дни нагрузка на лабораторию СЭС уменьшилась, и задержек с получением результатов тестов нет. «Мы сумели обработать все материалы, которые накопились за эти дни. Все знают, что у нас были, скажем так, задолженности. Мы их все ликвидировали. И сегодня мы практически работаем день в день. Материал, который нам привозят сегодня, мы успеваем обработать на следующий день. Это благодаря тому, что заборы на заборных пунктах уменьшились. Нам помогает мобильный военный госпиталь, который взял на себя часть анализов. И еще одно обстоятельство: люди стали активно делать тесты в частных лабораториях», – уточнил Астан Авидзба.

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс