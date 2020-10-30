ПАРЛАМЕНТ ВЫДЕЛИЛ 2 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ИЗ СВОЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

Парламент выделил 2 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией из своей бюджетной сметы.

Сегодня, 29 октября, депутаты парламента единогласно приняли постановление «Об использовании средств из бюджетной сметы Народного Собрания – Парламента РА за 2020 год»

В связи с распространением на территории Абхазии коронавирусной инфекции (COVID-19) и постоянной потребностью в приобретении медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты, в целях поддержки пациентов ковидного госпиталя на базе Гудаутской ЦРБ, Сухумской инфекционной больницы и Сухумской городской клинической больницы Парламент постановил:

Использовать средства из бюджетной сметы Народного Собрания – Парламента РА за 2020 год в объёме до 2 млн рублей на оказание поддержки по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности на приобретение медикаментов и расходных материалов для Гудаутской центральной районной больницы, Сухумской инфекционной больницы и Сухумской городской клинической больницы. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс