БЖАНИЯ И КОЗАК ОБСУДИЛИ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ АБХАЗО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности реализация проектов «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг.», сообщил Апсныпресс начальник Управления по связям со СМИ Администрации Президента РА Алхас Чолокуа.

Аслан Бжания выразил благодарность руководству Российской Федерации за помощь, оказываемую Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Во встрече участвовали первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич и начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации Президента России Алексей Филатов.

Номер: 104Выпуск: 3982Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс