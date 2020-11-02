НАШ СУХУМ

Сухум. Городская больница им. проф. Остроумова

Почтовая открытка нач. XX в.

Изд. Бр. Бабаджан.

Сухумская городская больница имени профессора А. А. Остроумова. В конце XIX в. в Сухуме, где проживало около 8 тысяч жителей, не было ни одной гражданской больницы, а в город все больше стало приезжать больных на излечение. Город Сухум, считался в то время одной из лучших «климатических станций» в Российской империи для лечения «слабогрудых». В 1899 г. директор Московской терапевтической клиники, профессор А. А. Остроумов жертвует на строительство больницы в Сухуме 4 тысячи рублей. В городе было решено начать сбор пожертвований на постройку больницы.

Общая площадь участка, выделенного под строительство больницы, составляла 5,2 га, парк занимал площадь 5,1 га. Больница была рассчитана на 25 коек.

В настоящее время в этом здании размещается Сухумская онкологическая больница.

Памятник архитектуры, улица Убыхская, 2.

(Из книги А. С.Агумаа «Старый Сухум»)

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: обществоАвтор: (Из книги А. С.Агумаа «Старый Сухум»)