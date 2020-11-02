ПИЦУНДСКОМУ ОРГАНУ 45 ЛЕТ

Пицундскому органу 45 лет. 45 лет назад, 1 ноября 1975 г. в культурной и музыкальной жизни Абхазии произошло историческое событие – в Пицунде в тысячелетнем храме был установлен орган. Работы по производству и установке органа осуществила фирма «Александр Шуке» – одна из лучших фирм Германии по производству этих музыкальных инструментов.

45 лет назад на музыкальной карте мира появился новый концертный зал с органом. Вот уже несколько десятилетий этот прекрасный гордый инструмент радует не только местных любителей музыки, но и многих гостей Абхазии.

Слава об уникальном звучании этого короля инструментов в древнем абхазском храме с исключительной акустикой разошлась далеко за пределы нашей страны. Вместе с Абхазией Пицундский орган пережил немало трудностей, несколько раз был буквально на грани «выживания», но все же, благодаря постоянно проявляемой заботе, проведению сложнейших ремонтов, по сей день в стенах храма звучат его завораживающие звуки.

Ограничения, принятые в связи с общемировой бедой – пандемией наложили на жизнь Пицундского концертного зала свою печать, поменяли множество планов, связанных с летним концертным сезоном. Пришлось отменить и запланированный на сентябрь, ставший уже традиционным и любимым публикой Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». Участниками фестиваля являлись как абхазские органисты, так и мастера органной музыки из разных уголков мира. Все семь прошедших после войны фестивалей становились настоящим праздником классической музыки и, несомненно, что в будущем году, после вынужденного перерыва, фестиваль вновь соберет под сводами Пицундского храма известных исполнителей и любителей органной музыки.

Пицундскому органу в его юбилей хочется пожелать многих и многих лет жизни, прекрасных концертов и музыкантов, и пусть орган дарит людям радость, погружая их в чарующие, возвышающие дух звуки.

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс