ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Р.РЯЗАНЦЕВ ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ В МОСКВЕ

Находясь в Москве, председатель ОО «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев провел несколько рабочих встреч, на которых, в частности, обсуждалась помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией Абхазии и российским соотечественникам.

Предложения направлены Вице-премьеру Правительства России А.Л. Оверчуку. Состоялись беседы председателя Общины с ответственными сотрудниками Правительства РФ, руководителями государственных и частных компаний. Также были переданы все отчетные документы за полученное Общиной целевое благотворительное пожертвование в размере 10 000 000 рублей.

Председатель Русской общины Абхазии выразил благодарность неравнодушным гражданам и организациям Российской Федерации за предоставленное благотворительное пожертвование на борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии и помощь российским соотечественникам.

Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»