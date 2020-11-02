МВД ОКАЗАЛО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ГУДАУТСКОМУ ГОСПИТАЛЮ

Министерство внутренних дел Абхазии оказало гуманитарную помощь Гудаутскому госпиталю. В этом республиканском COVID-центре работают самые самоотверженные люди.

По указанию министра Дмитрия Дбара для передачи в Гудаутский госпиталь санитарной частью управления тылового обеспечения МВД подготовлены порядка 10 тысяч комплектов одноразовых хирургических халатов и специальных головных уборов, а также защитные лицевые щитки и очки для медицинских целей, имеющие важнейшее значение для безопасности врачей и медицинского персонала.

«Сегодня, в условиях коронавирусной пандемии, сотрудники милиции ежедневно находятся в зоне повышенного риска при исполнении служебных обязанностей, а медикам приходится работать на передовой – это профессионалы, которые нам помогут справиться с вирусом», – отмечает пресс-служба МВД.

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс