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МВД ОКАЗАЛО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ГУДАУТСКОМУ ГОСПИТАЛЮ
Министерство внутренних дел Абхазии оказало гуманитарную помощь Гудаутскому госпиталю. В этом республиканском COVID-центре работают самые самоотверженные люди.
По указанию министра Дмитрия Дбара для передачи в Гудаутский госпиталь санитарной частью управления тылового обеспечения МВД подготовлены порядка 10 тысяч комплектов одноразовых хирургических халатов и специальных головных уборов, а также защитные лицевые щитки и очки для медицинских целей, имеющие важнейшее значение для безопасности врачей и медицинского персонала.
«Сегодня, в условиях коронавирусной пандемии, сотрудники милиции ежедневно находятся в зоне повышенного риска при исполнении служебных обязанностей, а медикам приходится работать на передовой – это профессионалы, которые нам помогут справиться с вирусом», – отмечает пресс-служба МВД.
Номер: 105
Выпуск: 3983
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс