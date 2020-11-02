В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 2020 ГОДА

В Министерстве обороны подвели итоги подготовки ВС РА за летний период обучения.

В мероприятии, проходившем под руководством Министра обороны генерал-полковника Владимира Ануа, приняли участие его заместители, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей, начальник Центрального военного госпиталя, военные комиссары городов и районов республики.

В ходе подведения итогов с докладами выступили: военный комендант (о состоянии правопорядка), исполняющий обязанности начальника разведки (о военно-политической обстановке), начальник боевой и морально-психологической подготовки (о состоянии боевой подготовки в воинских частях и подразделениях, об организации воспитательной и культурно-досуговой работы), военный комиссар РА.

Были заслушаны доклады командиров воинских частей (о выполнении мероприятий боевой и мобилизационной подготовки, а также готовности к выполнению поставленных задач).

Начальник Генерального штаба ВС РА довел до присутствующих задачи на ноябрь месяц.

Подводя итог, Министр обороны обратил внимание присутствующих на поддержание воинской дисциплины и правопорядка, обеспечение военнослужащих всеми видами довольствия, соблюдение всех мер предосторожности в период пандемии.

Особое внимание им было уделено выполнению всех планов боевой и морально-психологической подготовки.

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс