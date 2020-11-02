АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ НАУКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил работников науки с профессиональным праздником.

В поздравлении отмечается:

«Наша страна обладает давними научно-исследовательскими традициями во многих сферах. В Абхазском институте гуманитарных исследований им. Д. Гулиа, Сухумском физико-техническом институте, Институте экспериментальной медицины и патологии, Институте ботаники и других специализированных исследовательских центрах работали представители разных поколений отечественной науки, выдающиеся ученые, в том числе и те, чья исследовательская деятельность и открытия стали достоянием всего человечества, сформировавшим общемировое научное наследие. Это создало и основу для учреждения 30 октября 1997 года отечественной Академии наук.

В современном мире успехи государства практически во всех сферах напрямую зависят от трудов ученых, внедрения в жизнь результатов научной работы. И потому одним из приоритетных направлений в деятельности государства должно быть оказание помощи в развитии науки, поддержке перспективных исследований талантливой молодежи, поскольку уверены, что славные традиции нашей науки будут приумножены новыми достижениями».

Премьер-министр пожелал всему научному сообществу Абхазии успехов и благополучия.

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс