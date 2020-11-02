МАДИ ГОТОВ ПОМОГАТЬ АБХАЗИИ В РАЗВИТИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Президент Аслан Бжания, находящийся в Москве с рабочим визитом, посетил 29 октября Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Глава государства по итогам посещения вуза заявил, что Абхазия будет сотрудничать с МАДИ и окажет содействие молодежи республики, желающей получить образование в этом учебном заведении.

Аслан Бжания сам окончил МАДИ в 1985 году по специальности «инженер-строитель».

Временно исполняющий обязанности ректора МАДИ Андрей Келлер заявил, что вуз готов помогать Абхазии в развитии дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс