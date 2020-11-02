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02.11.2020
Номер: 105
Выпуск: 3983
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
МАДИ ГОТОВ ПОМОГАТЬ АБХАЗИИ В РАЗВИТИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Президент Аслан Бжания, находящийся в Москве с рабочим визитом, посетил 29 октября Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Глава государства по итогам посещения вуза заявил, что Абхазия будет сотрудничать с МАДИ и окажет содействие молодежи республики, желающей получить образование в этом учебном заведении.
Аслан Бжания сам окончил МАДИ в 1985 году по специальности «инженер-строитель».
Временно исполняющий обязанности ректора МАДИ Андрей Келлер заявил, что вуз готов помогать Абхазии в развитии дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.
Номер: 105
Выпуск: 3983
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс