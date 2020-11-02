ЗАВЕРШИЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ В МОСКВУ

Завершился рабочий визит Президента РА Аслана Бжания в Москву.

В российской столице состоялась встреча с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во встрече участвовали первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич и начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации Президента России Алексей Филатов.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности реализации проектов «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг.».

Аслан Бжания выразил благодарность руководству Российской Федерации за помощь, оказываемую Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Было отмечено, что Россия и впредь будет оказывать помощь Абхазии в этом вопросе.

На встрече также обсуждался вопрос обеспечения Абхазии электроэнергией в период дефицита зимой и остановки ИнгурГЭС на ремонт.

В рамках рабочего визита в Москву глава государства посетил крупный агропромышленный комплекс в городе Электросталь Московской области. На встрече с представителями правительства Московской области и руководством агропромышленного комплекса обсуждались перспективы возможного сотрудничества.

В ходе рабочего визита Аслан Бжания посетил родной вуз – Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), который он окончил в 1985 году.

В ходе встречи с руководством института была достигнута договоренность о предоставлении лимитов в МАДИ для абитуриентов из Абхазии.

Глава государства провел ряд других встреч и переговоров, в частности с Главой правительства Башкортостана Андреем Назаровым и бывшим Президентом Адыгеи Хазретом Совмен.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Администрации Президента РА.

Номер: 105Выпуск: 3983Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс