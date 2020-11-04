В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ ПРОДЕЛАНА ОГРОМНАЯ РАБОТА

Один из директоров базы отдыха в Кодорском ущелье Астамур Маршан в эфире радио Sputnik рассказал, как восстанавливали некогда бывший туристический маршрут и как прошел первый сезон.

Туристическая база «Адзгара» в Кодорском ущелье в этом году приняла своих первых туристов. За два месяца работы ее посетили около 200 человек. База одновременно может принять около 30 человек.

«В Кодорском ущелье, дальше от улицы Тоннельной, туристического маршрута не было. До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов только ездили сюда туристы, но сейчас мы все восстановили своим трудом. Была проделана огромная работа, и в этом году мы приняли первых туристов. В сентябре их было не так много, в октябре было побольше. Мы попросили джипингистов поднять к нам туристов, чтобы они знали, что есть такое местечко. У нас здесь красивое озеро, водопад, можно попить минеральную воду. В будущем хотим сделать и палаточный городок. Зимой будем очищать дорогу. Хотим, чтобы наше население увидело, какой снег тут выпадает, и насладилось всей красотой зимней природы. Мы хотим, чтобы сюда приезжали именно с семьями», – сказал Маршан.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия