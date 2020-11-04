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04.11.2020

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 6 ст. 23 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Министерство юстиции РА объявляет о ликвидации следующих юридических лиц:

1. ООО «Золотое руно 2003» – ОГРН 107РА000962.

2. ООО «Рица 2011» – ОГРН 111РА 000060.

3. Республиканское унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства «Абжаква» – ОГРН 112РА000741.


Номер:  106
Выпуск:  3984
Рубрика:  общество
Автор:  Министерство юстиции РА

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