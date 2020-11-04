БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Память

Ушел из жизни Михаил Семенович Тхайцухов (04.03.1949 – 23.10.2020 гг.) – первый среди абазин историк-этнограф с докторской степенью. И это не только личная заслуга и престижный статус. Знающие подтвердят, что это – особая ответственность, обусловленная остротой внимания, которое направлено на всякого, кто становится первым. Такие фигуры обращают на себя не только уважительный взор, ищущий пример для подражания, но и при жизни особенно – придирчивый взгляд тех, кто не прощает идущему впереди даже простых человеческих слабостей. Он – доктор исторических наук, заслуженный деятель науки КЧР, академик Международной Адыгской академии наук. Михаил Семенович Тхайцухов родился 4 марта 1949 года в городе Черкесске, административном центре Черкесской автономной области (ЧАО).

По окончании Псыжской средней школы №1 (1967 г.), Михаил Тхайцухов прошел на Урале армейскую службу (1968-1970 гг.). Некоторое время он трудился, а в 1972 году поступил на отделение истории историко-филологического факультета Ставропольского государственного педагогического института. По окончании вуза (1977 г.) его пригласили на работу в Абхазский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Д.И.Гулиа.

Уже в 1977 г. он был направлен на двухгодичную стажировку на исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. После её завершения М. Тхайцухов поступает в аспирантуру исторического факультета МГУ с целевым назначением.

Вернувшись в Абхазский НИИ, он активно включается в широкий диапазон научных изысканий, трудился там с 1985 по 1992 гг., пройдя путь от лаборанта до старшего научного сотрудника. Одновременно он проводит курс лекций по истории древнего мира в Абхазском государственном университете.

Конец 90-х годов бурного, отмеченного целым рядом потрясений эпохального значения XX века, стал для Карачаево-Черкесии периодом мощного всплеска национального самосознания, развития общественных движений, появления партий разного толка. М. С. Тхайцухов выдвинул на повестку дня вопрос о создании в республике новой административно-территориальной единицы – Абазинского района. Михаил Семенович не мог оставаться в стороне от начавшихся процессов, непосредственно связанных с будущим народа, сохранением его уникального языка, культуры традиций, обычаев. Он принимает самое активное участие в работе абазинского общественного движения «Абаза», являясь председателем комитета по созданию Абазинского муниципального района в Карачаево-Черкесии. Его вводят в состав членов исполкома Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа, а позже избирают заместителем председателя комитета по культурно-этническим связям с зарубежной диаспорой Международной черкесской ассоциации (МЧА) и новой административно-территориальной единицы – Абазинского района.

Узнав о вероломном нападении Грузии на маленькую Абхазию в августе 1992 года, М. Тхайцухов немедля прервал свой отпуск в Карачаево-Черкесии и срочно вернулся в Абхазию. К тому времени российская граница на участке Краснодарского края уже была закрыта, и он, преодолев неимоверные трудности, на самолете «Ан-2» добрался до Пицунды.

Сменив перо на автомат, Михаил Тхайцухов, не раздумывая, вместе со всеми патриотами Абхазии встал на защиту многострадальной страны. Прожив в этом изумительном уголке свои лучшие годы, получив здесь, по сути, путевку в большую науку, встретив великих ученых, протянувших ему руку дружбы и поддержки, он, как и весь многонациональный народ Абхазии, не мог допустить ее порабощения, уничтожения уникального этноса, его генофонда, возможности свободно жить и развиваться дальше. Для него, как, впрочем, и для сотен тысяч представителей многонациональной Абхазии, наступил момент истины. Не на жизнь, а на смерть шли ожесточенные сражения на всех направлениях необъявленной войны. Михаил знает о ней не понаслышке – он был ранен, хотя вспоминать об этом страшном в его жизни периоде не любит, уж очень много было потеряно, выстрадано, пройдено и пережито. И вовсе не пунктиром прошла война по его жизни... Теряя друзей, с которыми еще вчера находился в стенах института, он с каждым разом наполнялся гневом и одновременно уверенностью, что справедливость неминуемо восторжествует.

В Абхазии всегда будут помнить и чтить своих защитников, проявивших невиданную стойкость и мужество в яростной борьбе за ее независимость и свободу. За активное участие в создании Абхазского независимого государства Президентом Республики Абхазия Михаил Тхайцухов награжден орденом «Честь и Слава» III степени и медалью «За отвагу».

В 2002 г. М.Тхайцуков – приглашенный преподаватель кафедры политологии и истории Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, докторант исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Через год, в 2003 г., избран членом корреспондентом Международной Академии наук педагогического образования.

В 2005 г. М. Тхайцухов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук в МГУ им. М. В. Ломоносова. Ведущая организация на диссертацию М.С.Тхайцухова – МГИМО (университет) МИД России (Центр кавказских исследований).

В августе 2009 г. общим собранием Адыгской (Черкесской) Международной Академии наук М. С. Тхайцухов избран действительным членом (академиком) АМАН.

М. С. Тхайцухов – автор герба и флага Абазинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации.

В сентябре 2018 г. М. С. Тхайцухов в очередной раз стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу в Сочи.

Скрупулезная работа, связанная с воссозданием объективной картины далекого и недавнего прошлого абазинского народа, во многом предопределила успех фундаментальных научных трудов М. С. Тхайцухова, выдвинув их в ряд исследований прикладного характера, имеющих методологическое значение. Все они получили высокую оценку известных ученых России.

М.С. Тхайцухов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики».

В эти осенние дни очень больно осознавать, что с нами нет и больше никогда не будет Миши.

Сулико ШУРДУЛАВА, г.Сухум

Айшат ДЗЫБА, г.Черкесск

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: обществоАвтор: Сулико ШУРДУЛАВА, г.Сухум, Айшат ДЗЫБА, г.Черкесск