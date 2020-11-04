НЕ ОБИЖАТЬСЯ, А ДЕЙСТВОВАТЬ В РАМКАХ ЗАКОНОВ РА

Недвижимость с вопросами

Эта проблема для нашей республики не нова. После Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. против грузинского агрессора в республике наступил послевоенный период.

Сложный во всех отношениях, особенно в социальной жизни. Население Абхазии, которое осталось в республике, преодолевая все тяготы разрухи войны стало возрождать новую, свободную жизнь. Это тоже проявление героизма и особая любовь к родной земле.

Человека нельзя ругать за то, что во время боевых действий он покидает свой очаг или даже республику, в которой родился и жил. Это его сугубо личный выбор.

В многонациональной Абхазии во время войны на защиту стали представители многих народов, и каждый приносил для Победы какую-то пользу. В период 1992-1993 гг. некоторыми странами была проведена гуманитарная миссия по вывозу своих соотечественников, проживающих в Абхазии. Так опустело большинство домов греков, евреев, русских.

Многие из них, увидев трудности, «беспросветность и бесперспективность» налаживания мирной жизни, стали покидать свои дома и после сентября 1993 года.

Граждане стали занимать пустующие дома, квартиры, земельные участки, и для этого была основная причина:

Грузинская военная машина уничтожила, сожгла многие населенные пункты, разрушила жилые дома, где в основном проживало абхазское население.

Для восстановления жилья не хватало ни денег, ни строительных материалов. Выход один: занять пригодное жилье противника, т.е. грузинскую недвижимость.

Руководство страны и различные комиссии взяли под контроль жилой фонд республики. Сегодня можно спорить, говорить, что-то доказывать, но факт остается – покинутые греческие, русские дома не заселяли и не оформляли юридически.

А на протяжении пяти-десяти лет этот запрет на заселение такого жилья соблюдался. При этом домоуправлениями, администрациями городов и районов, самим правительством озвучивалось для уехавших граждан предложение возвращаться в свои дома и со всеми строить новую жизнь в Республике Абхазия.

Автор этих строк не один год занимался этой проблемой и знаком с документами и ответами, в которых покинувшие свое жилье во время войны и после Победы писали или звонили и говорили одно: В Абхазии жизни не будет, там нет будущего. Там опасно. Мы не вернемся. Правильно или нет, что они не возвращались, вопрос немаловажный.

Все изменилось после 2008 года, когда Россия признала Абхазию независимой страной.

Наша газета не успевала принимать людей, читать письма, отвечать на звонки с просьбой помочь вернуть их жилье, гражданство Республики Абхазия, выселить граждан, «самовольно» занявших их квартиру и т.д.

Государство стало решать и эту проблему. Как? Правильно, бюрократически, поверхностно, внимательно, по-братски, пусть читатель определит сам. Ведь мы прекрасно понимаем: там, где идет разговор о недвижимости, белый цвет соседствует с черным. А Закон, мораль нередко соседствуют с коррупцией.

В таких условиях, тем более в послевоенное время, правило «частная собственность является неприкосновенной сейчас и через сто лет», работать постоянно не будет.

Спустя время в редакцию газеты стали поступать жалобы, что занятые дома, квартиры через суды стали возвращать русским, греческим гражданам, когда-то проживавшим в довоенной Абхазии. Причем нередко свое «возвращенное жилье» хозяева тут же продавали и вновь уезжали из Абхазии.

Более всего удивляло то, что административные структуры просили выселиться ветеранов войны 1992-1993 гг., якобы «незаконно занявших жилье».

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После определенных журналистских расследований раскрывалась следующая картина. После признания Абхазии многие решили вернуть свое жилье и готовы были заплатить все положенные налоги, коммунальные услуги даже за 10–15 прошедших лет. Также выяснялось, что у некоторых их дети, родные воевали за грузинских гвардейцев, и эти факты все, естественно, пытались скрыть. У других – мужья грузины, которые воевали и расстреливали абхазских ополченцев. Жена, поменяв фамилию мужа на свою русскую, девичью, терроризировала нашу газету, пугая правами человека и прокуратурой России. Таких примеров можно приводить много.

Вот один из них. Еще лучше, в 2009 году, сделал сын большого военного, который начальствовал в Сухумском санатории МВО в 1992-1993 гг. и содержал и пытал абхазских граждан и пленных в помещении переоборудованных под камеры.

Его взрослый сын, взяв русскую фамилию своей бабушки по линии матери, хотел отвоевать жилье у женщины – ветерана войны 1992-1993 гг., которая официально получила квартиру от городской администрации. Возникает вопрос: почему вдруг все соответствующие государственные структуры пошли против ветерана войны? Особо задумываться не стоит. Здесь начинаешь понимать, что действительно деньги, особенно если дают много, любую стенку пробьют. Но в этом случае ветерана не смогли выселить, так как наша газета помогла.

К сожалению, многие отдельные граждане, чтобы достичь желаемого результата по возвращению жилья, законы, принципы морали отодвигают на второй план, а на первый выдвигают заявление: «Нас в Абхазии обижают!»

Казалось, со временем этот трудный вопрос стал решаться по-государственному. Но нет. Ниже приводим письмо нашего ветерана войны 1992-1993 гг., которое наглядно показывает, что есть еще граждане, которые хотят обойти закон, скрывая неприятные для себя факты и, прикрываясь возникшими обидами и затаив в душе нелюбовь к республике, хотят добиться своего.

Юрий КУРАСКУА

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В 2013 году Валентина Козлова решила приобрести паспорт гражданина Республики Абхазия, чтобы в дальнейшем мошенническим способом заполучить квартиру в городе Сухуме. В течение одного месяца она смогла заполучить паспорт гражданина Республики Абхазия. Причём за этот короткий срок участковая служба УВД города Сухума успела провести проверку и даже установить, что якобы в требуемый по закону о гражданстве период времени с 1994 по 1999 годы Козлова постоянно проживала у своих знакомых в городе Сухуме.

Однако фальсификаторы незаконного получения паспорта гражданина Республики Абхазия не учли того, что квартира, на которую нацелилась Козлова, Администрацией города Сухума в соответствии с требованиями закона была признана бесхозяйной! И лишь в 2006 году была выделена семье Папцаа, где и отец, и сын являются ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Cyпруга главы семьи Чкадуа Ира Серапионовна, заслуженный учитель Абхазии, понимая, что Валентина Козлова планирует мошенническим путем завладеть квартирой, в 2013 году обратилась в прокуратуру города Сухум на предмет проведения проверки законности получения паспорта Козловой.

В ходе прокурорской проверки были выявлены следующие факты.

В сентябре 1989 года Козлова Валентина зарегистрировала брак с владельцем квартиры, куда она привела оператора ОРТ Льва Егорова. А в следующем месяце, 5 октября, она родила дочь. По логике, фамилия и отчество родившегося ребенка, наверно, должны быть, как у супруга её матери – «Егорова» и отчество её должно быть «Львовна». Но в свидетельстве о рождении этот ребенок записан как Джабелия Генриэтта Геннадиевна. Вышеизложенное даёт основания предполагать, что брак между Козловой и Егоровым очень похож на фиктивный.

Далее выяснилось, что 29 сентября 1994 года Отдел ЗАГС Администрации города Азова Ростовской области на основании судебного решения расторгнул брак между Козловой и Егоровым. А 7 октября 1994 года Козлова Валентина Вячеславовна заключила брак с Джабелия Геннадием Шалвовичем.

Даже если не рассматривать брак между Козловой и Егоровым как фиктивный, то всё равно к жилплощади по адресу: г. Сухум, ул. Кирова, д. 144, кв. 46 его бывшая супруга не может иметь никакого правового отношения. Мало того, 11 ноября 2013 года специально созданная комиссия по обеспечению законности и защиты имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия признала притязания Валентины Козловой к данной квартире необоснованными.

Прокурорское расследование вскрыло также, что Козлова, чтобы получить паспорт гражданина Республики Абхазия, сообщила официальным органам заведомо ложные сведения, а именно укрыла факт наличия у неё паспорта гражданина РФ и предъявила паспорт гражданина СССР, а также скрыла факт своей прописки в городе Азове Ростовской области и наличие там частной собственности. Также она скрыла от государственных органов Республики Абхазия свой развод с Егоровым и брак с другим человеком, который тому же являлся бойцом оккупационных войск Грузии.

Каким-то непонятным образом Козлова В.В. сумела убедить участковую службу УВД города Сухума в том, что когда ее малолетний ребенок ходил в школу города Азова, она якобы постоянно находилась в Абхазии. Но и в этой лжи Козлова также была изобличена.

Итогом прокурорского расследования стало решение о незаконности документирования Валентины Козловой паспортом гражданина Республики Абхазия. Данная информация была собрана и структурирована в Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 апреля 2014 года, подписанном помощником прокурора города Сухума.

Это постановление в части незаконности выдачи паспорта Козловой было утверждено ещё и Генеральной прокуратурой, рассмотревшей жалобу последней на решение помощника прокурора г.Сухума З.Соблировой, то есть Козлова пожаловалась на действия Соблировой и Генпрокуратура провела повторно собственную проверку, по результатам которой ее решение было утверждено ещё и Генеральной прокуратурой Республики Абхазия.

В описанной мной ситуации фигурирует реальный и настоящий враг Абхазии Джабелия Геннадий. Одного факта, что Валентина Козлова является супругой бойца Госсовета Грузии, наверно, было бы достаточно, однако я решил рассказать всё так подробно, чтобы было понятно, что претензия Валентины Козловой, даже не будь она супругой бойца оккупационных войск, всё равно была бы необоснованной!

Но даже после того как в 2014 году прокуратурой города Сухум было принято решение о признании незаконности документирования Козловой В.В., она не прервала свою активность в Абхазии. Спустя 6 лет прокурор управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия принимает решение о необходимости документирования Козловой паспортом гражданина Республики Абхазия, о чем дает соответствующее поручение паспортному управлению МВД РА, и 7 сентября 2020 года она получает абхазский паспорт!

При этом не отменено решение прокуратуры города Сухума 2014 года, согласно которому Козлова не может быть документирована паспортом гражданина Абхазии. Согласно правилам формальной логики не может быть, чтобы по одному и тому же вопросу было два решения, которые противоречат друг другу! Но в нашем случае это оказалось возможным.

На фоне всего этого супруга и мать воинов, освобождавших нашу страну от оккупантов, гражданка Чкадуа не получает поддержку у Генерального прокурора. Судите сами, как можно было принять решение по обращению Козловой, если не приняты к сведению материалы предыдущей проверки прокуратуры города Сухума?! Если Генеральная прокуратура не согласна с решениями Соблировой, то она должна принять решение об отмене выводов, сделанных ею. И разумеется, об этом просто обязана уведомить Чкадуа, являющуюся инициатором начала проверки по факту незаконной выдачи паспорта Козловой.

Невозможно представить, чтобы в 1994 году из Сухума в Ростов выехала женщина с пятилетним ребёнком, вышла там замуж за госсоветовского вояку и сразу же вернулась назад. А потом безвылазно проживала в Абхазии до 1999 года, как того требует закон о гражданстве! И при этом, чтобы её несовершеннолетняя дочь училась не в Сухуме, а в школах города Азова.

А теперь я собираюсь познакомить вас с ещё одним официальным документом.

4 сентября 2020 года и.о. первого заместителя Генпрокурора в ответе на запрос депутата Парламента Лолуа Рауля Валерьевича пишет, цитирую следующее: «СГБ РА от 19.08.2020 года за № 11048 сообщает, что Джабелия Геннадий Шалвович в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. сотрудничал с грузинским оккупационным режимом». И что дальше, опять цитата: «Данные сведения являются разными по смыслу, так как понятие «сотрудничал» нетождественно по смыслу с «участием в боевых действиях».

Напоминаю написанное в документальной книге историка Теймураза Ачугба: Джабелия Геннадий являлся заместителем командира второго отделения первого взвода батальона «Цхуми». Но согласно утверждениям первого заместителя Генпрокурора, заместитель командира отделения оккупационных войск может быть не участником боевых действий, а всего лишь «сотрудничавшим» с оккупантами лицом. Но для меня всё равно непонятно, как можно оправдывать получение паспорта гражданина Республики Абхазия даже супруге человека, который просто сотрудничал с оккупантами?!

И в этом же документе, цитирую: «Более того, законодательство Республики Абхазия не ущемляет права близких родственников такого рода лиц, противоправными действиями их родственников».

Я постараюсь перевести эти слова так как я их понял: прокуратура Республики Абхазия готова защищать права близких родственников бойцов оккупационных войск!

Но абсурд на этом не прекратился! В октябре этого года Паспортно-визовая служба УВД города Сухума прописала Козлову В.В. в квартире, хозяева которой не давали согласия на её прописку!

Поэтому я решил воспользоваться имеющейся возможностью публично обратиться за помощью к главе государства:

Уважаемый Президент Республики Абхазия, уважаемый Аслан Георгиевич Бжания! Обращаюсь к Вам как гаранту Конституции Республики Абхазия. Прошу Вас защитить ветеранов и восстановить справедливость!

Рисмаг АДЖИНДЖАЛ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА, Рисмаг АДЖИНДЖАЛ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.