ПРОТИВОСТОЯНИЕ У БРАТЬЕВ, И НАС ЭТО ВОЛНУЕТ

Новости из Южной Осетии

Скоро истекает срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства Южной Осетии. В течение двух месяцев его должен был утвердить парламент, но депутаты продолжают бойкотировать заседания парламента, требуя от президента отправить в отставку генпрокурора Урузмага Джагаева. Эксперты указывают на институциональный тупик, в котором оказались местные органы власти.

Исполнительная власть в разобранном состоянии, а законодательная – бастует. Кажется, выхода из этой ситуации нет, разве что коронавирус не внесет свои коррективы в развитие кризиса государственной власти. А пока мы наблюдаем институциональный тупик. Такое впечатление, что он может длиться сколь угодно, потому что никого ни к чему не обязывает. Стороны будут обвинять друг друга во всех смертных грехах, но у этой ситуации в принципе нет решения, кроме как согласия сторон.

Парламент не может обязать президента выполнить его требования и отправить генпрокурора в отставку, а президент не может заставить депутатов явиться на сессию. В республике нет Конституционного суда, который бы мог разрешить эту коллизию.

Все дело в том, считает политолог Вячеслав Гобозов, что, когда писали и дописывали Конституцию, думали не о том, как урегулировать отношения в государстве, а о том, как обеспечить президенту комфортную жизнь – оградить его от необходимости договариваться. И Конституционный суд не создали с той же целью, считает Вячеслав Гобозов: «Хоть и прописаны в Конституции согласительные процедуры, но на законодательном уровне не было даже попытки создать механизмы, чтобы они заработали. Потому что это обременительно в первую очередь для президента. Дескать, какие еще согласования президент должен проводить с другими ветвями власти? За тридцать лет независимости у нас хотя бы были попытки сформировать Конституционный суд. Но за все эти годы ни от одной ветви власти ни разу не случилось законодательной инициативы по созданию механизмов согласительных процедур».

По мнению Вячеслава Гобозова, неурегулированность отношений, слишком большая концентрация полномочий в руках исполнительной власти в сочетании с низкой политической культурой привели в конечном счете к эрозии государственности.

На глазах разрушается сама идея государственности. Общество утрачивает доверие к своему политическому классу. Людей возмущает, с какой легкостью чиновники нарушают законы и этические нормы. По мнению Вячеслава Гобозова, надо искать выход из этого тупика, пока этого не стала делать разгневанная общественность.

В качестве выхода политолог предлагает сесть за стол переговоров при посредничестве третьей стороны, пользующейся всеобщим доверием, и решить разногласия в рамках пакетного соглашения, которое включало бы в себя не только судьбу генпрокурора, но и нового кабмина, учитывая обстоятельства, при которых правительство было отправлено в отставку.

У нас, в принципе, революционная ситуация. Ведь на сегодняшний день не оппозиция определяет повестку. Оппозиция тоже идет вслед за настроениями в обществе, которое уже более радикально настроено, чем парламентская оппозиция. Это плохой признак. У этого общества постепенно появятся свои лидеры, свои политические силы, и они будут куда более радикально настроены, чем сегодняшние депутаты, и договариваться с ними будет куда труднее».

«Мне кажется, проблема в том, что чувствительность Москвы притупляется. Когда происходит один кризис, затем второй, третий, то четвертый воспринимается уже не столь остро и не столь болезненно. Высокого политического внимания к проблеме сейчас почти нет, потому что есть коронавирус, есть сложная проблема в Карабахе, неопределенность с договором СНВ, есть Белоруссия. Много чего есть. На этом фоне на каком уровне будут заниматься Южной Осетией? Можно представить, кто будет заниматься, но, поскольку око совсем высокого начальства сюда не заглянет, то и решения никто не примет.

До конца года осталось два месяца. Исходя из логики Николая Силаева, ждать развязки противостояния президента и парламента осталось недолго.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Из интернета