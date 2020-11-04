СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

семье, родным и близким Пача Харитоновича Барциц

С глубокой скорбью и душевной болью разделяем горечь невосполнимой утраты, постигшей вашу семью, всех нас, кто знал и ценил этого удивительного и незаурядного человека.

Среди партийных руководителей прошлого он выделялся блестящей эрудицией, неиссякаемой энергией, которые гармонично сочетались с простотой, доступностью и личной скромностью.

На протяжении всей своей яркой и интересной жизни – и тогда, когда он возглавлял комсомол Абхазии, и когда был первым секретарем Очамчырского райкома партии и секретарем Абхазского обкома партии, Пач Харитонович последовательно и профессионально отстаивал интересы родной Абхазии и ее многонационального народа, искренне и беззаветно служил Родине.

Он запомнится нам человеком открытым, всегда с доброй и теплой улыбкой, но и с твердым характером, не меняющимся в угоду кому-либо.

Нам всегда будет не хватать этой благородной души и горячего сердца.

Светлая память о замечательном сыне Апсны – Паче Харитоновиче Барциц навсегда сохранится в наших сердцах.

В.М.Хинтба, Т.А.Рогачева, Ф.С.Санакоев, В.М.Цугба, Н.Н.Ашуба, В.А.Пилия, Ю.Э.Папба, Р.Ш.Хонелия, Э.В.Аргун, Б.К.Хундзия, Д.И.Чугбар, Б.М.Адлейба, А.Ш.Чагава, А.И.Аршба, С.Р.Таркил, В.Р.Бганба, Б.Т.Накопия, Е.А.Конджария, И.А.Хашба, Д.Ч.Пилия, Э.Д.Шамба, Н.Н.Агрба, К.К.Джинджолия, Р.Э. Заракуа, Д. Н. Киут

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: обществоАвтор: В.М.Хинтба, Т.А.Рогачева, Ф.С.Санакоев, В.М.Цугба, Н.Н.Ашуба, В.А.Пилия, Ю.Э.Папба, Р.Ш.Хонелия, Э.В.Аргун, Б.К.Хундзия, Д.И.Чугбар, Б.М.Адлейба, А.Ш.Чагава, А.И.Аршба, С.Р.Таркил, В.Р.Бганба, Б.Т.Накопия, Е.А.Конджария, И.А.Хашба, Д.Ч.Пилия, Э.Д.Шамба, Н.Н.Агрба, К.К.Джинджолия, Р.Э. Заракуа, Д. Н. Киут