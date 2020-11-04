В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ

Для Очамчырской ЦРБ, которая принимает пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, приобрели новую медицинскую мебель: 20 медицинских кроватей, 20 тумбочек, 50 наборов постельного белья, 20 матрасов и 20 штативов для капельниц. Закуплена и необходимая мебель для столовой больницы.

По словом главврача ЦРБ Мадонны Кишмария, оказанная помощь облегчит работу медперсонала, а пациентам будет комфортнее: «Человек с воспалением легких должен лежать на животе, и медицинские кровати очень удобны для этого, – сказала она. – Сейчас тяжелое время, и, конечно, медикам очень сложно, объем работы просто огромный. В день обследуем более 30 человек. Но мы не жалуемся, а продолжаем работать. Наш коллектив с пониманием относится ко всем трудностям. Многие медики даже переквалифицировались».

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: обществоАвтор: Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА